Украинские беженцы массово выезжают из Германии: что произошло

В июле число украинцев, получивших временную защиту в Германии, снизилось на 236 925 человек, до 1,11 миллиона. Это произошло из-за новых правил, которые помогают Германии актуализировать список украинцев, нуждающихся в защите.

Число украинских беженцев в Германии сократилось. Фото Pixabay

На начало июля 2024 года в Германии насчитывалось 1,37 миллиона украинцев со статусом временной защиты. Однако к концу месяца этот показатель снизился до 1,11 миллионов. Основная причина такого уменьшения — изменения в политике Германии относительно украинцев, которые больше не находятся в стране или получили защиту в других странах ЕС.

Германия решила исключить из своего реестра тех украинцев, кто окончательно уехал из страны или уже нашел защиту где-то еще. Это важный шаг для того, чтобы данные о беженцах были актуальными.

Изменения в Германии также повлияли на общую картину по Европе. Если в конце июня в ЕС было 4,31 миллиона украинцев с временной защитой, то к концу июля их стало 4,12 миллиона. Это снижение на 190 тысяч человек показывает, что многие украинцы либо возвращаются домой, либо находят убежище в других странах.

Ранее “Комментарии” писали, что Чехия начала строже проверять, где живут украинские беженцы. Теперь тем, кто не живет по заявленному адресу, могут отменить выплаты. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. По его словам, новые меры помогут бороться с теми, кто злоупотребляет системой временной защиты.