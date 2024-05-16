Украинские беженцы массово покидают ЕС: из каких стран уезжают

Беженцы из Украины массово покидали несколько стран Европейского союза в период с февраля по конец марта 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Евростата по беженцам из Украины в странах ЕС.



Украинские беженцы. Фото из открытых источников

В ЕС по состоянию на 31 марта находились 4,2 млн украинских беженцев, получивших статус временной защиты. Больше всего беженцев из Украины находится в Германии – 30,9% от всех зарегистрированных, далее следует Польша – 22,7% и Чехия – 8,7%.

За период с февраля по конец марта Евростат зафиксировал значительный выезд украинских беженцев, их количество уменьшилось в девяти странах ЕС. Больше всего украинских беженцев в процентном соотношении выезжало из Швеции – 21,5%, Дании – 14,5%, Австрии – 11,1% и Чехии – 5,4%.

Как указывает проект "Цена государства", вероятно, сокращение украинских беженцев в этих странах связано с тем, что они ожидали разрешения на беженство в Канаду или же программы U4U, чтобы попасть в США.

В то же время увеличение числа украинских беженцев было незначительным в нескольких странах ЕС, в частности в Болгарии – 7,6%, Нидерландах – 4,2% и Германии – 1,2%.

Также в Евростате подсчитали, что больше всего украинских беженцев на тысячу населения наблюдалось в Чехии – 33,7, Литве – 26,7 и Польше – 26. Средний показатель по ЕС составляет 9,4 украинца на тыс. человек. Из всех украинских беженцев в ЕС, 45,8% составляют женщины, 32,8% приходится на детей, а мужчин – 21,4% или около 900 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чехия создала программу помощи для возвращения украинских беженцев домой.

Также "Комментарии" писали о трех странах ЕС, которые сообщили, что будут делать с украинскими мужчинами, имеющими недействительные загранпаспорта.