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Украинские беженцы массово покидают Чехию: сотни тысяч уехали из страны

Украинцы, получившие защиту в Чехии, начали массово выезжать из европейской страны.

сегодня, 12:30 comments1391
Автор:
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Slava Kot
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Более 200 тыс. украинских беженцев, въехавших в Чехию с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, уже покинули страну. Таким образом, в Чехии осталось около 360 тыс. украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Novinky.

Украинские беженцы массово покидают Чехию: сотни тысяч уехали из страны

Украинские беженцы массово покидают Чехию. Фото из открытых источников

Глава МВД Вит Ракушан заявил, что к 1 октября 2023 года в Чехии более 560 тыс. украинских беженцев подали документы на получение временной защиты в стране. Однако, на сегодняшний день уже 200 тыс. уехали из страны.


"Более 200 тысяч из них уже покинули Чехию за время войны. Эти люди либо уехали в другую страну-член ЕС, либо вернулись в Украину", — сказал Ракушан.

Польский министр отверг критику оппозиции, которая заявляла, что власти Чехии не знают о количестве украинских беженцев и чем они занимаются. По словам Ракушана, из 360 тыс. зарегистрированных украинцев уже около трети работает официально. По словам министра внутренних дел это "очень хорошо", ведь большая часть из беженцев – это дети и пожилые люди. Ожидается, что легально трудоустроенные украинцы в Чехии наполнят местный бюджет налогами на 500-700 млн евро.

Кроме того, Вит Ракушан прокомментировал ситуацию с правонарушениями со стороны украинских беженцев, освещающих СМИ, что способствует нарастанию антиукраинских настроений. По словам главы МВД, украинцы ответственны за 4% правонарушений, что не является угрожающей цифрой в стране с населением около 10,5 млн человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово покидают Польшу. Названы две главные причины.

Также "Комментарии" писали о Швейцарии, готовой платить украинцам за возвращение на родину.



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Источник: https://www.novinky.cz/
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