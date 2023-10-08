Украинские беженцы массово покидают Чехию: сотни тысяч уехали из страны

Более 200 тыс. украинских беженцев, въехавших в Чехию с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, уже покинули страну. Таким образом, в Чехии осталось около 360 тыс. украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Novinky.

Украинские беженцы массово покидают Чехию. Фото из открытых источников

Глава МВД Вит Ракушан заявил, что к 1 октября 2023 года в Чехии более 560 тыс. украинских беженцев подали документы на получение временной защиты в стране. Однако, на сегодняшний день уже 200 тыс. уехали из страны.

"Более 200 тысяч из них уже покинули Чехию за время войны. Эти люди либо уехали в другую страну-член ЕС, либо вернулись в Украину", — сказал Ракушан.

Польский министр отверг критику оппозиции, которая заявляла, что власти Чехии не знают о количестве украинских беженцев и чем они занимаются. По словам Ракушана, из 360 тыс. зарегистрированных украинцев уже около трети работает официально. По словам министра внутренних дел это "очень хорошо", ведь большая часть из беженцев – это дети и пожилые люди. Ожидается, что легально трудоустроенные украинцы в Чехии наполнят местный бюджет налогами на 500-700 млн евро.

Кроме того, Вит Ракушан прокомментировал ситуацию с правонарушениями со стороны украинских беженцев, освещающих СМИ, что способствует нарастанию антиукраинских настроений. По словам главы МВД, украинцы ответственны за 4% правонарушений, что не является угрожающей цифрой в стране с населением около 10,5 млн человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово покидают Польшу. Названы две главные причины.

Также "Комментарии" писали о Швейцарии, готовой платить украинцам за возвращение на родину.