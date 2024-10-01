logo

BTC/USD

61221.63

ETH/USD

2469.50

LTC/USD

63.72

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Украинские авто в Германии: как изменятся правила для перерегистрации с октября
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские авто в Германии: как изменятся правила для перерегистрации с октября

Украинцы в Германии: теперь авто нужно перерегистрировать на немецкие номера

1 октября 2024, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

С начала октября украинцы, живущие в Германии и имеющие автомобили, уже год находящиеся в этой стране, должны будут заменить свои украинские номера на немецкие. Это новое правило введено немецким министерством транспорта, которое требует, чтобы все долго находящиеся в стране авто были зарегистрированы по местным стандартам.

Украинские авто в Германии: как изменятся правила для перерегистрации с октября

Изменения для украинцев в Германии: обязательная перерегистрация авто

Автовладельцам необходимо подготовить ряд документов для регистрации: паспорт с именем и фамилией написанными латиницей, свидетельство о допуске авто к дорожному движению в Украине и страховой полис. Важно, что все документы должны быть в бумажном виде, ведь цифровые версии не принимаются.

После того, как автомобиль будет перерегистрирован, украинские номера нужно будет заменить на немецкие. Также авто нужно будет заново зарегистрировать в немецкой таможне. Для украинских беженцев существует льгота: они могут ввезти свои автомобили и другое личное имущество без уплаты пошлины.

Не указано, сколько именно украинских машин в Германии предстоит перерегистрировать, но согласно ранее действующим правилам, украинцы могли получить исключение из этого правила, если доказывали, что у них есть страховка и что автомобиль в безопасном состоянии для дорожного движения.

Читайте на портале "Комментарии" — Почти каждый второй украинский беженец в Чехии испытывает депрессию, а каждый пятый — серьезную обеспокоенность. Эти данные были получены в результате исследования, проведенного Социологическим институтом Академии наук Чехии и Национальным институтом SYRI. Однако многие украинцы не хотят признавать эти проблемы и не ищут помощи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukraine/events/ukraincy-v-germanii-2024-kogda-pereregistraciya-avto-na-nemeckie-nomera-stanet-obyazatelnoy-50406674.html
Теги:

Новости

Все новости