Украинские авто в Германии: как изменятся правила для перерегистрации с октября

С начала октября украинцы, живущие в Германии и имеющие автомобили, уже год находящиеся в этой стране, должны будут заменить свои украинские номера на немецкие. Это новое правило введено немецким министерством транспорта, которое требует, чтобы все долго находящиеся в стране авто были зарегистрированы по местным стандартам.

Изменения для украинцев в Германии: обязательная перерегистрация авто

Автовладельцам необходимо подготовить ряд документов для регистрации: паспорт с именем и фамилией написанными латиницей, свидетельство о допуске авто к дорожному движению в Украине и страховой полис. Важно, что все документы должны быть в бумажном виде, ведь цифровые версии не принимаются.

После того, как автомобиль будет перерегистрирован, украинские номера нужно будет заменить на немецкие. Также авто нужно будет заново зарегистрировать в немецкой таможне. Для украинских беженцев существует льгота: они могут ввезти свои автомобили и другое личное имущество без уплаты пошлины.

Не указано, сколько именно украинских машин в Германии предстоит перерегистрировать, но согласно ранее действующим правилам, украинцы могли получить исключение из этого правила, если доказывали, что у них есть страховка и что автомобиль в безопасном состоянии для дорожного движения.

Читайте на портале "Комментарии" — Почти каждый второй украинский беженец в Чехии испытывает депрессию, а каждый пятый — серьезную обеспокоенность. Эти данные были получены в результате исследования, проведенного Социологическим институтом Академии наук Чехии и Национальным институтом SYRI. Однако многие украинцы не хотят признавать эти проблемы и не ищут помощи.