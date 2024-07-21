Украинская беженка в США: шокирующие открытия об американских мужчинах



















После полномасштабного вторжения России из Украины выехало около 6 млн беженцев. Одной из них была преподавательница английского — Мария, избравшая США. В Штатах она начала вести Youtube-канал Robinzona, на котором делится историями о своей жизни в США. В одном из выпусков Мария рассказала о том, как это украинке быть в отношениях с американцем и что ее удивило в поведении партнера.



Украинка рассказала, как это быть в отношениях с американцем. Фото из открытых источников

Мария живет в штате Мичиган, находящемся на берегу одноименного озера. Со своим парнем Найджелом Мария познакомилась в Tinder и они вместе уже около года. По поводу этого Мария решила поделиться, что ее удивило в американских мужчинах.

Украинка указывает, что американские мужчины стремятся, чтобы их женщины были самостоятельными. По словам Марии, ее партнер стирает, моет посуду, гладит, ездит в магазин и не нуждается, чтобы партнерша ему "давала копняка". Вместе с тем американские мужчины требуют, чтобы их партнерши поровну рассчитывались за покупки.

"Он хочет, чтобы его женщина pull your weight – тянула свою часть. Он любит использовать метафору, что карету везут две лошади. Если одна лошадь сходит с дистанции, то второму коню гораздо труднее везти эту карету", — говорит Мария.

Украинка говорит, что они платят за квартиру 50/50, делят счета за путешествия, рестораны и так далее. Когда Мария решила уволиться с работы, Найджел поддержал ее решение, однако подчеркнул, что она должна заплатить за квартиру.

"Мария, и верю в тебя, я верю, что ты сможешь найти возможность заработать, что ты можешь заработать деньги и принести каждый месяц 1200, то есть свою часть. Ты такая компетентная, ты такая умная, интеллектуальная девушка, что говорит на пяти языках, ты точно найдешь себе работу", — рассказывает Мария.

Мария также указывает на культурные различия между украинцами и американцами. По ее словам, американские мужчины покупают очень много вещей. К примеру, Мария купила за два года проживания в США 6 пар обуви, тогда как у ее партнера – 60 пар. Помимо одежды американцы постоянно покупают и разные вещи для дома и комфорта.

"Нам нужно было купить вешалки для шкафа – 20 штук. Он купил 120 и объяснил, что так дешевле. Но я объясняю, что так получилось дороже, чем если бы он купил 30 штук. Он говорит: "ты не понимаешь, надо больше, больше вешалок, будем больше покупать одежду"", — говорит Мария.

Впоследствии американцы часто отдают большинство купленных вещей бесплатно в центры, помогающие людям в беде.

Также украинская беженка говорит, что ее удивляют некоторые предпочтения американцев в еде, в частности, любовь к бекону, который они добавляют всюду. Кроме того, американцы часто ходят в сапогах по дому, даже по ковру, который был только что помыт.

Несмотря на некоторые культурные отличия, которые удивили украинку, Мария отмечает, что ее партнер очень ценит ее ум, амбициозность и самостоятельность. Также Мария указывает, что это ее личные наблюдения и они могут отличаться от опыта других.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американка раскритиковала российских мужчин. По ее словам, начать с ними отношения, а тем более брак – это подписать себе смертный приговор.

Также "Комментарии" писали об американской еде и их привычках в питании, которые удивят украинцев.