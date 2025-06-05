Украинки поселились на автобусной остановке в Варшаве

На автобусной остановке в самом центре Варшавы уже более двух месяцев живут две женщины из Украины. Они не просят подаяния, не нарушают общественный порядок и отказываются от какой-либо предложенной помощи.

Украинки на автобусной остановке в Польше. Фото: o2.pl

Как сообщает польский ресурс o2.pl, в апреле этого года две украинки из Харькова поселились на неработающей автобусной остановке на перекрестке улиц Груецкой и Рацлавицкой в ​​Варшаве. Они живут среди чемоданов, одеял и остатков пищи. Женщины объяснили, что прибыли в Польшу по личным причинам и больше не раскрывают деталей. По их словам, они находятся в Польше легально. Жители соседнего дома регулярно приносят еду украинским беженкам, полиция и социальные службы предлагали им помощь, но женщины каждый раз отказывались.

Представитель варшавской полиции Малгожата Гебчинская заявила, что правоохранители не имеют юридических оснований выдворить женщин с остановки, ведь они не нарушают закон.

"Поскольку они ведут кочевой образ жизни, полиция предложила им помощь. Они не хотят принимать эту помощь. Женщины обратились в посольство Украины и также не захотели принимать помощь, которую им предлагали. Единственное, что мы можем сделать, это контролировать их. Мы не можем никого заставить принять помощь", — сказала Гебчинская.

Представители Варшавского управления общественного транспорта, которому принадлежит остановка, также сообщили, что были на месте. Они связывались с благотворительными организациями, которые занимаются беспризорными. Но эти попытки не принесли результата. В управление сказали, что остановка не работает для транспорта, поэтому присутствие женщин не мешает пассажирам.

Местные журналисты несколько раз спрашивали украинок о причинах их решения отказа от помощи, но четкого ответа так и не получили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько украинцев планируют остаться в Польше навсегда.

Также "Комментарии" писали, что украинка назвала страну, в которую не следует переезжать с детьми.