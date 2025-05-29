Украинка назвала страну, в которую не следует переезжать с детьми

После начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев были вынуждены искать безопасное место за границей. Одна из них украинский дизайнер Ольга Яровинская, сбежавшая от войны в Грузию. Однако, по ее словам, эта страна не самое лучшее место для переезда с детьми.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Ольга Яровинская избрала Грузию, как место жительства из-за наличия квартиры в стране. Однако, несмотря на фактор собственного жилья, негативные моменты перевесили, и украинка уехала из страны вместе с детьми. По ее словам, основной проблемой в Грузии стала слабая медицина для детей, а дополнительными трудностями оказались языковой барьер и отсутствие доступного образования на украинском или понятном иностранном языке.

"Мы уехали из Грузии уже в июне 2022, потому что не подошел уровень медицины — мой старший сын заболел, но в детской больнице было только одно отделение для всех, независимо от диагноза, что увеличивало вероятность заболеть еще чем-то", — рассказала украинская беженка.

В конце концов Ольга решила переехать в Чехию. По ее словам, она и ее семья получили от такого больше преимуществ, чем в Грузии. Украинка смогла быстро выучить чешский и получила новую работу.

"Для меня жизнь в Чехии – это больше плюсов, чем минусов. Интересный рынок труда в ИТ, много возможностей работать в крупных компаниях, похожий язык", – говорит Ольга.

По словам украинки, ее семья не планирует возвращаться на Родину, ведь Чехия стала ее вторым домом. Как пояснила Ольга, причина не только в войне, а в ограниченных возможностях для развития в Украине, а также в интегрированности детей в чешскую среду, в частности младшая дочь, обучается чешскому и английскому языку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы обратились к власти одной из стран ЕС с призывом остаться в ней навсегда.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев планируют остаться в Польше навсегда.