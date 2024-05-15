Украинцы за границей не интересуются новостями из родины: шокирующие результаты опроса

Только половина украинцев, живущих в Германии, Польше и Чехии, интересуются событиями и ситуацией в Украине.

Украинские эмигранты теряют связь с Украиной. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, только 56% украинцев за рубежом проявляют интерес к происходящему в Украине.

При этом 34% опрошенных украинцев ответили, что совсем не интересуются информацией об Украине, а 11% выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

Социологи считают, что соответствующие результаты опроса свидетельствуют, что значительная часть украинских беженцев постепенно теряет связь с Украиной и не связывает с ней свое будущее.

При этом 50% опрошенных украинцев, проживающих в центральной Европе, ответили, что скорее всего уже не вернутся в Украину на постоянное место жительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повторное вторжение российской армии в Харьковскую область должно побудить украинские власти пересмотреть подходы к вопросам строительства фортификационных сооружений и общей мобилизации, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Харьковской области российская армия пытается закрепиться на северных окрестностях Волчанска, чтобы продолжить продвижение с целью захвата города. Российский министр посетовал, что главной причиной дефицита полицейских является низкая заработная плата. По его словам, в Москве недостаток участковых сейчас составляет 75%, что говорит о том, что "один сотрудник органов внутренних дел работает за четырех".