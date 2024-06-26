В текущем году украинские беженцы, которые проживают в Словакии, получат возможность обратиться за финансовой поддержкой от Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Сумма выплаты будет зависеть от уровня социальной уязвимости и размера семьи, с целью обеспечения поддержки тем, кто находится в наиболее сложных обстоятельствах.

Украинцы в Словакии могут получить новую помощь от ООН

Кто может получить помощь

Помощь предназначена для тех, кто приехал в Словакию после 1 января 2024 года и испытывает финансовые трудности. Это могут быть люди без постоянной работы, с доходом ниже прожиточного минимума, одинокие родители с двумя и более детьми, семьи с тремя и более детьми, пожилые люди старше 60 лет, не имеющие работающих членов семьи, а также люди с серьезными заболеваниями или инвалидностью.

Процедура получения помощи

Для получения помощи необходимо записаться на собеседование по телефону, доступным через линии доверия организации. После предварительной проверки и подачи заявки кандидату отправят SMS с датой и местом личной регистрации. На собеседовании потребуется предоставить ряд документов, включая паспорт, словацкий номер телефона, номер банковского счета, а также документы, подтверждающие статус и здоровье.

Выплата пособия

Сумма пособия рассчитывается на основе количества членов семьи, их возраста и категории уязвимости. Выплаты производятся через Western Union, и при получении денег необходимо иметь при себе удостоверение личности. Приблизительную сумму можно определить с помощью онлайн-калькулятора на сайте УВКБ ООН.