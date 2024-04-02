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Украинцы в Польше: как изменится жизнь украинских беженцев

Нововедения коснутся статуса украинских беженцев и выплат

сегодня, 15:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Польское правительство анонсировало значительные изменения, которые вступят в силу с 2025 года для украинских беженцев. По данным официального сайта польского правительства, нововведения направлены на улучшение условий проживания и адаптации украинцев, ищущих убежища.
 Одной из ключевых реформ есть возможность изменения статуса проживания по временной защите на временное проживание на срок до трех лет. Эта опция будет доступна для лиц, которые обновят свои данные в базе данных PESEL UKR в административных органах на местном уровне, подадут электронное заявление в воеводу, имеют активный статус UKR по состоянию на 4 марта 2024 года и на момент подачи заявки, а также не имеют возражений со стороны служб безопасности.
 Важно, что после успешного прохождения процедуры, лицо получит карту проживания с указанием предварительной временной защиты. Дополнительно Министерство внутренних дел Польши планирует финансировать размещение и питание для украинских беженцев, оказавшихся в особо тяжелых обстоятельствах, на основе договоренностей с местными воеводами или органами местного самоуправления.
 Также анонсированные изменения затронут оплату за проживание и питание в коллективных центрах размещения. Целью является повышение эффективности процесса взыскания этих средств.
 Среди других значительных изменений, которые вступят в силу с 1 июля 2024 года, — прекращение предоставления единовременного пособия в размере 300 злотых и финансирование фотографирования для документов. Правительство планирует дальше обсуждать эти инициативы с общественными организациями и международными партнерами.
 Первоначальные предложения были выдвинуты во время встречи с представителями местных властей, консулом Украины в Польше, а также с участниками совместной комиссии правительства и местного самоуправления и организациями, поддерживающими украинских беженцев. Планируется проведение широкомасштабных консультаций с целью сбора обратной связи и усовершенствования предложений.
 Напомним, что в 2024 году в Румынии не было выделено никакой финансовой поддержки для украинских беженцев. Об этом сообщили в Euractiv, ссылающейся на данные от Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Румынии. Украинцы последний раз получали деньги в феврале, но эти средства были задолженностью за прошлый год.

Украинцы в Польше: как изменится жизнь украинских беженцев

Изменения для украинских беженцев в Польше



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