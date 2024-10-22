Украинцы в Польше имеют новую обязанность: о чем речь

Теперь водителей украинских автомобилей, которые находятся в Польше, обязут проходить технический осмотр авто. Польское радио Trojka сообщает, что количество таких авто составляет миллион, а по оценкам экспертов — даже до двух миллионов. Поэтому поляки планируют нормировать этот вопрос для улучшения безопасности.

Новые требования для украинских авто в Польше: техосмотр станет обязательным

Согласно польским законам, каждый иностранец, находящийся в стране более полугода, должен перерегистрировать свою машину. Для украинцев этот срок продлен до одного года. Это означает, что после этого времени владельцы автомобилей будут обязаны пройти техосмотр. Однако украинские автомобили до 3,5 тонны до сих пор не подлежали обязательным проверкам, как того требует польское законодательство для местных авто.

Глава Управления автостраховщиков Польши Мариуш Вихтовский отметил, что проблемы возникают не из-за правил, а из-за их выполнения. Он подчеркнул, что на дорогах много автомобилей с техническими неисправностями, которые нужно устранить во избежание аварий.

Полиция Польши также обращает внимание на этот аспект. Комиссар Антоний Жичковский из дорожной полиции объяснил, что во время проверок полицейские осматривают состояние автомобиля. Если машина не отвечает техническим требованиям, правоохранители могут изъять регистрационный документ и направить авто на техосмотр.

Что касается страховых выплат в случае аварии, то, по словам Вихтовского, даже если автомобиль не перерегистрирован, главное — наличие действующего страхования или "Зеленой карты". В таком случае компенсация все равно будет выплачена. Если же страхование отсутствует, то выплату произведет Гарантийный страховой фонд по стандартным правилам.