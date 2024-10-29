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Украинцы скупают жилье в Польше: последствия войны и кризис в Украине

Каждая вторая квартира, купленная иностранцами в Польше, принадлежит украинцам

сегодня, 14:02
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Черновалова Кристина

Украинцы стали наиболее активными покупателями жилья в Польше среди иностранцев в 2023 году, приобретя более 7 700 квартир. Это примерно половина общего количества квартир, купленных иностранцами в стране, сообщает Onet. Общая площадь приобретенного украинцами жилья составляла около 380 тысяч квадратных метров.

Украинцы скупают жилье в Польше: последствия войны и кризис в Украине

Украинцы купили 7 700 квартир в Польше за год

Финансовый эксперт Кароль Слободзян объясняет такую активность желанием украинцев иметь надежное место жительства в условиях неопределенности на дому. Многие решили инвестировать в собственное жилье в Польше, где они видят перспективы стабильной жизни для своих семей.

Стоит отметить, что у Польши сейчас самая дорогая ипотека в Европе, но это не сдерживает украинцев от покупок. Финансовые условия в стране способствуют вложению в жилье, ведь в долгосрочной перспективе это выгоднее аренды.

Читайте на портале "Комментарии" — Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш выразил недовольство тем, как некоторые украинские беженцы ведут себя в Польше. В своем интервью для издания Interia он подчеркнул, что польскому обществу трудно воспринимать то, что некоторые убежавшие от войны украинцы проводят время в дорогих отелях и ездят на роскошных автомобилях. По словам министра, это создает ощущение несправедливости среди поляков, вкладывающих немалые деньги в помощь Украине и поддерживающих собственную экономику, здравоохранение и образование.

Напомним также, что стартуют ремонтные работы по обновлению дорожного покрытия на одном из ключевых пунктов пропуска на границе – "Рава-Русская – Гребенное". Обновление дорожного покрытия может повлиять на движение транспорта. Водителям и перевозчикам советуют учесть возможные задержки при планировании поездок. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.



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Источник: https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/chore-ceny-mieszkan-w-polsce-drogie-kredyty-ich-nie-zatrzymaja/w4ejc00?utm_source=zaxid.net_viasg_kobieta&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=undefined&utm_v=2
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