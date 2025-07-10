Пользователи соцсети Х распространяют фото с якобы полными автобусами детей, которые подписаны: "украинцы массово вывозят подростков за границу – не на отдых, а навсегда". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

«Украинцы массово вывозят подростков навсегда за границу – полные автобусы»: что известно

На самом деле отмечается, что фото, которым подкрепляют нарратив, украдено у Facebook-группы с рекламой пассажирских перевозок – его публиковали еще, по меньшей мере, год назад.

На изображении – взрослые пассажиры в зимней одежде, никаких детей или подростков, якобы "массово выезжающих из Украины", там не видно.

"К тому же, сейчас лето, температура достигает +30°C, так что это точно не актуальный снимок. Это очередная попытка российской пропаганды создать иллюзию "паники", "бегства из страны" и "измены". Использование неподходящих фотографий для создания манипуляций – типичный инструмент вражеской дезинформации", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что дети, родившиеся в той или иной стране, могут стать ее гражданами по праву рождения. Этот список достаточно велик по всему миру, но в каждой стране есть свои нюансы. В каких странах дают гражданство по праву рождения в 2025 году – в публикации портала "Комментарии".

Так, новорожденные дети могут унаследовать гражданство родителей из кровных связей (jus sanguinis) или получить его по месту рождения (jus soli). Во втором случае государство сразу предоставляет гражданство всем новорожденным, независимо от гражданства родителей, хотя в некоторых случаях требуется соблюдение ряда дополнительных условий. Принцип предоставления гражданства по месту рождения (jus soli) применяется в той или иной степени более чем в 60 странах мира.