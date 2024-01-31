Украина будет платить переселенцам, которые вернутся из-за границы домой

Кабмин еще 26 января принял постановление, расширяющее возможности назначения помощи малоимущим, чтобы им могли воспользоваться больше семей, оказавшихся в риске бедности. Более подробно о ней рассказали в Минсоцполитике.

Правительство предложило беженцам поддержку

Там подчеркнули, что ранее помощь малообеспеченным семьям не могла назначаться, если в ней есть неработающие трудоспособные или за них не уплачивался ЕСВ в течение предыдущих 3 месяцев перед обращением за этой помощью. Поэтому раньше переселенцы не могли воспользоваться правом на получение такой помощи от государства.

Сейчас правительство пошло на встречу переселенцам и мигрантам и урегулировало выделение им помощи в течение шести месяцев. Вместе с тем, в Минсоцполитики подчеркнули, что будут пытаться вернуть украинцев в самостоятельную экономическую жизнь. Именно поэтому выплаты будут совмещаться с "инструментами стимулирования к трудоустройству".

В министерстве сообщили, если в семье переселенцев или мигрантов есть трудоспособные лица, то после назначения помощи малоимущим они должны в течение двух месяцев трудоустроиться или стать на учет в Государственном центре занятости, чтобы специалисты помогли найти работу.

Напомним, как писали "Комментарии", в Кабмине работают над возвращением украинских беженцев домой.

Кроме того, как писали "Комментарии", известно, что страны ЕС сокращают помощь украинским беженцам. В частности, планируется сократить финансовую поддержку в Германии.

Также "Комментарии" сообщали, что по прогнозам НБУ, в 2024 году в Украину планирует вернуться не более 100 тыс. человек. В 2025-м — 700 тыс. Значительная часть внешних мигрантов планирует вернуться в Украину, но доля желающих остаться в стране-реципиенте, особенно среди хорошо адаптировавшихся, сейчас растет. Основной причиной невозврата остаются высокие риски безопасности, говорят эксперты в отчете. По другим данным, к завершению войны в Украину планируется вернуться 30% украинских беженцев, а после победы – 68%.