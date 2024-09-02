Тысячи украинских детей пошли в школы Польши: по какой программе будут учиться

С 1 сентября польская система образования столкнулась с новым вызовом — обязательное обучение для украинских детей, прибывших в Польшу из-за войны в Украине. Министерство национального образования Польши подсчитало, что в новом учебном году в польские школы придут до 80 тысяч украинских учеников.

Стало известно, сколько украинских детей пошли в школы в Польше с 1 сентября

Заместитель министра образования Польши Йоанна Муха заявила что возвращение украинских детей в польские школы потребует значительных усилий от педагогов и администрации учебных заведений. Она отметила, что многие из этих детей не посещали школу очно в течение последних двух лет, а обучались дистанционно в украинской системе.

"Возвращение украинских учеников в польские школы будет большим вызовом. Ребенок, который два года назад ходил в польскую школу, но по разным причинам ушел, вернется в школу. И это будет ребенок, который уже на два года старше. Возможно, они эти два года не участвовали в образовательной системе, поэтому у них совсем другой менталитет", – рассказала чиновница.

Одним из ключевых вопросов остается адаптация украинских учеников. В Министерстве образования Польши признают, что пока окончательно не определены детали учебного процесса для украинских школьников. Планируется, что программа обучения будет разработана совместно с украинскими специалистами.

Украинские дети будут обучаться по польской программе на польском языке. Однако по субботам для них будут организованы дополнительные занятия, подготовленные украинским правительством, чтобы сохранить связь с родным языком и культурой.

Ранее министр образования Польши Барбара Новацка заявила о введении так называемого "украинского образовательного компонента", который предусматривает уроки украинского языка, истории и географии Украины в польских школах.

Финансовая поддержка и условия получения выплат

Введение обязательного образования также повлияет на получение финансовой помощи украинскими семьями. Министерство образования Польши предупредило, что с 1 сентября 2024 года выполнение требований по обязательному обучению станет условием для получения пособий.

В частности, речь идет о следующих выплатах:

Программа "800+" — ежемесячная помощь в размере 800 злотых (около 8000 гривен) на каждого ребенка до 18 лет.

Программа "Добрый старт" — единовременная выплата в размере 300 злотых (примерно 3000 гривен) на подготовку к школе.

Эти правила начнут действовать с июня 2025 года, чтобы семьи могли заранее подать заявки на выплаты. Исключение будет сделано только для выпускников украинских школ в 2024/2025 учебном году, которые смогут продолжать обучение онлайн по украинской программе.