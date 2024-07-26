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Тысячи украинцев в Ирландии столкнутся с новыми проблемами

Правительство Ирландии урежет выплаты украинским беженцам

сегодня, 18:30
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Черновалова Кристина

Правительство Ирландии приняло решение о существенном сокращении социальной помощи тысячам украинских беженцев, проживающих в стране. Новые правила, вступающие в силу в сентябре, коснутся тех, кто прибыл в Ирландию после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и проживает в государственном жилье на полном пансионе.

Тысячи украинцев в Ирландии столкнутся с новыми проблемами

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Согласно новым правилам, еженедельные выплаты для взрослых украинцев сократятся с 232 евро до 38,80 евро, а для детей — до 29,80 евро. Это решение затронет около 19 000 украинских беженцев, которые в настоящее время не работают и получают полную социальную поддержку от государства.

Правительство Ирландии объясняет свое решение необходимостью обеспечить последовательный подход к поддержке беженцев, независимо от времени их прибытия в страну. Ранее аналогичные сокращенные выплаты были введены для беженцев, прибывших после 14 марта 2024 года.

Новые правила также предусматривают, что с 14 марта размещение за счет государства новоприбывшим предоставляется только в течение 90 дней. После этого они должны будут самостоятельно искать жилье.

Решение ирландского правительства вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Одни считают его справедливым и необходимым для поддержания финансовой устойчивости системы социальной помощи, другие критикуют за недостаточную заботу о наиболее уязвимых группах беженцев.

Украинские беженцы, которых коснутся новые правила, начнут получать сокращенные выплаты с 12 сентября. Сообщения о предстоящих изменениях будут направлены им в августе.



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Источник: https://www.irishtimes.com/politics/2024/07/24/thousands-of-ukrainian-refugees-to-have-welfare-allowances-cut-from-september-under-cabinet-plans/
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