Тысячи украинцев в ЕС должны заменить документы: кого это коснется

Украинским беженцам, проживающим в Литве, необходимо заменить свои виды на жительство до конца года. Это решение связано с продлением временной защиты до 4 марта 2026 года. По данным Департамента миграции Литвы, новые разрешения на временное проживание уже представляются недавно прибывшим в страну и будут действительны до этой даты. Однако большинство украинцев, уже находящихся в Литве, должны обратиться в органы власти для обновления своих документов, срок действия которых истекает 4 марта 2025 года.

Украинцам в Литве нужно заменить виды на жительство до конца года

В общем, 44 921 украинский беженец имеет цифровые виды на временное проживание в Литве на основании временной защиты. Для тех, чьи документы действительны до 2025 года, необходимо будет осуществить процедуру замены сертификатов в конце этого года.

Кому необходимо изменять документы и как это сделать?

Как пояснил главный советник Департамента миграции Рокас Пукинскас, новоприбывшие украинцы автоматически получают новые виды на жительство со сроком действия до 2026 года, поэтому им не нужно будет повторно подавать заявления в конце года. Однако остальные украинцы, имеющие документы со сроком действия до марта 2025 года, должны обратиться за их заменой.

Для замены вида на жительство необходимо войти в миграционную информационную систему Литвы — MIGRIS. В системе нужно указать свое гражданство, выбрать раздел "Я лицо, которое выехало из Украины из-за боевых действий" и подать заявление об изменении вида. Процедура замены может быть начата за четыре месяца до истечения срока действия действующего документа. Рассмотрение заявления обычно занимает два месяца в обычном порядке и один месяц в срочном порядке.

При подаче заявления необходимо предоставить запрашиваемую информацию, выбрать удобный для себя отдел обслуживания клиентов, а также указать дату и время визита. Для подачи документов необходимо явиться лично в назначенное время.

Какие права предоставляет вид на жительство в Литве?

Цифровой вид на временное проживание позволяет украинским беженцам находиться на территории Литовской Республики, получать медицинские услуги, подавать заявки на социальные выплаты, пособие на детей и компенсации за коммунальные услуги. Также она подтверждает, что ее владельцу предоставлена временная защита согласно Директиве Совета 2001/55/ЕС. Однако следует отметить, что вид на жительство не является проездным документом, поэтому для выезда за границу необходимо иметь действительный паспорт.

Украинские беженцы, которые своевременно не обновят свои документы, рискуют потерять доступ к некоторым услугам, таким как медицинское обслуживание, социальные выплаты и пособие на детей. В этой связи Департамент миграции призывает не медлить с заменой удостоверений, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Особенности процесса замены документов

Иностранцы, желающие заменить вид на жительство, должны подготовить все необходимые документы, включая предварительно выданные паспорта или удостоверения личности, даже если они были просрочены. Если в период действия предыдущего вида был оформлен новый паспорт или удостоверение личности, их обязательно нужно добавить в пакет документов для замены. Заявления для несовершеннолетних детей младше 16 лет подаются одним из родителей или законным представителем.

После подачи заявления все украинские беженцы младше 2 лет должны лично посетить отдел обслуживания клиентов для окончательного оформления документов. После этого цифровой документ будет передан на учетную запись в системе MIGRIS, из которой можно распечатать или сохранить ее в формате PDF.

Ранее "Комментарии" писали, что Чехия занимает третье место в Европейском Союзе по количеству получивших временную защиту украинских беженцев и большинство из них успешно нашли работу. О значительном экономическом вкладе украинцев, которые вносят в бюджет страны больше, чем из него получают, сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные чешского Министерства внутренних дел.

