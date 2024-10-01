Трое детей с мамой вернулись в Украину после года оккупации

Трех несовершеннолетних детей с мамой удалось вернуть в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает портал "Комментарии".

Возвращение семьи из оккупации. Фото: Дмитрий Лубинец

Находясь на ВОТ, они были в опасных условиях: маме угрожали отобрать детей, заставляли несовершеннолетних учиться по российским стандартам образования. Так они прожили почти год во временной оккупации Донецкой области.

После обращения родных в Офис Омбудсмана, безотлагательно началась подготовка к возвращению. Несмотря на все трудности и угрозы, благодаря слаженной работе с партнерами, Каритас Украины и Рокада удалось организовать безопасный маршрут для этой семьи, а также обеспечить гуманитарные потребности для них на подконтрольной Правительству Украины территории, отмечает Омбудсман.

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Ситуации, когда лицо лишается возможности выбора — практика, нередко применяемая российскими оккупационными властями для влияния на поведение человека, чтобы последняя действовала не по собственному желанию, а под давлением обстоятельств из-за страха репрессий или установления противоправных ограничений. Одним из примеров может служить принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины, что является одним из доказательств нарушения прав граждан.

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства юстиции Украины.

Лица, совершившие общественно опасное деяние во избежание жестокого обращения, не будут подлежать ответственности. Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при наличии доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке.