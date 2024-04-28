Три страны ЕС озвучили решение по украинским мужчинам с недействительными загранпаспортами

МИД Украины приняло решение ограничить услуги для украинских мужчин призывного возраста за границей. Таким образом, украинцы в возрасте 18-60 лет столкнулись с проблемой оформить документы и продолжить действие своего паспорта. На такие действия отреагировали страны Европы, которые сообщили, будут ли выдавать Украине мужчин с недействительными загранпаспортами.



Страны ЕС отреагировали на ограничения для украинских мужчин за границей. Фото из открытых источников

Первая страна, прокомментировавшая решение МИД, стала Польша. Министр обороны Владислав Косиняк-Камиш заявил, что его страна будет помогать в возвращении украинских мужчин на Родину, однако не указал на конкретные шаги. Через несколько дней после заявления министра обороны появилась новая информация от министра внутренних дел Польши Марчина Кервинского, который указал, что "Польша предоставит временную защиту для украинских беженцев без паспорта".

После Польши на решение МИД Украины по ограничению отреагировала Литва. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что его страна будет изучать польский опыт возможности вернуть военнообязанных мужчин в Украину.

Германия также высказалась в отношении украинских мужчин за рубежом. В стране, где находятся около миллиона украинских беженцев, отметили, что продление статуса беженца в стране не требует наличия загранпаспорта.

Только три страны официально прокомментировали решение Украины об ограничении для украинских мужчин призывного возраста за рубежом, однако еще раньше Австрия, Чехия и Венгрия заявляли, что не будут выдавать беженцев из Украины, в частности мужчин призывного возраста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский посол в Польше объяснил ситуацию в стране и решение об ограничении на выдачу документов для военнообязанных.

Также "Комментарии" писали о реакции Офиса президента о запрете предоставления консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет.











