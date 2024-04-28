logo

BTC/USD

63908.20

ETH/USD

3316.69

LTC/USD

85.01

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Три страны ЕС озвучили решение по украинским мужчинам с недействительными загранпаспортами
commentss НОВОСТИ Все новости

Три страны ЕС озвучили решение по украинским мужчинам с недействительными загранпаспортами

Несколько стран ЕС озвучило свою позицию по поводу возможности депортировать украинских мужчин из-за недействительных загранпаспортов.

сегодня, 08:58
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

МИД Украины приняло решение ограничить услуги для украинских мужчин призывного возраста за границей. Таким образом, украинцы в возрасте 18-60 лет столкнулись с проблемой оформить документы и продолжить действие своего паспорта. На такие действия отреагировали страны Европы, которые сообщили, будут ли выдавать Украине мужчин с недействительными загранпаспортами.

Три страны ЕС озвучили решение по украинским мужчинам с недействительными загранпаспортами

Страны ЕС отреагировали на ограничения для украинских мужчин за границей. Фото из открытых источников

Первая страна, прокомментировавшая решение МИД, стала Польша. Министр обороны Владислав Косиняк-Камиш заявил, что его страна будет помогать в возвращении украинских мужчин на Родину, однако не указал на конкретные шаги. Через несколько дней после заявления министра обороны появилась новая информация от министра внутренних дел Польши Марчина Кервинского, который указал, что "Польша предоставит временную защиту для украинских беженцев без паспорта".

После Польши на решение МИД Украины по ограничению отреагировала Литва. Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что его страна будет изучать польский опыт возможности вернуть военнообязанных мужчин в Украину.

Германия также высказалась в отношении украинских мужчин за рубежом. В стране, где находятся около миллиона украинских беженцев, отметили, что продление статуса беженца в стране не требует наличия загранпаспорта.

Только три страны официально прокомментировали решение Украины об ограничении для украинских мужчин призывного возраста за рубежом, однако еще раньше Австрия, Чехия и Венгрия заявляли, что не будут выдавать беженцев из Украины, в частности мужчин призывного возраста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский посол в Польше объяснил ситуацию в стране и решение об ограничении на выдачу документов для военнообязанных.

Также "Комментарии" писали о реакции Офиса президента о запрете предоставления консульских услуг для мужчин в возрасте 18-60 лет.






Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости