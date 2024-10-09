Три области объявили принудительную эвакуацию: сколько платят людям, покидающим свои дома

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) произвел выплаты для семей с детьми, которые в пределах обязательной эвакуации выехали из Глуховской, Эсманской и Свеской громад Сумской области в более безопасные районы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минреинтеграции Украины.

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На этот раз одноразовую экстренную денежную помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи (максимум 5 человек, включая взрослых до 2 человек) получили 7278 человек, в том числе 3128 детей. Для предоставления этого транша финансовой поддержки эвакуированным семьям фонд направил более 74 миллионов гривен.

За последние 4 месяца ЮНИСЕФ предоставил денежную помощь 21 800 домохозяйствам в Донецкой, Харьковской и Сумской областях из громад, где была объявлена обязательная эвакуация, охватив 71 400 человек, в том числе 36 700 детей.

Выплаты осуществлялись семьям с детьми, относившимися к одной или нескольким уязвимым категориям:

• в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

• семья многодетная с детьми до 18 лет;

• детей воспитывает одинокая мать/одинокий отец;

• семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

В случае наличия вопросов выплат и регистрации следует обращаться в ближайший орган социальной защиты населения в громаде, в которую переехала семья с детьми, с заявлением о выплате соответствующей помощи.

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Обязательная эвакуация населения из Донецкой области в безопасные регионы проводится с августа 2022 года. В октябре эвакуационные поезда из Донецкой области будут курсировать в Черкасскую 1 раз в 4 дня.

По прибытии поезда, эвакуированные получили продукты питания, гуманитарную и психологическую помощь. Кроме того, была организована их транспортировка в принимающие громады.