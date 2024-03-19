ТОП-10 наименее оплачиваемых профессий в Польше: реальность зарплат

В современном экономическом пространстве Польши наблюдается явное неравенство в заработных платах среди разных профессий. С 1 января 2023 г. минимальная зарплата в Польше была установлена на уровне 4242 злотых, однако, как свидетельствует статистика, многие работники получают значительно меньше этой суммы. Средняя месячная зарплата в секторе предприятий в сентябре составила 7379,88 злотых, отмечая разрыв между реальными доходами и официально установленными порогами.

Какие профессии с наименьшими зарплатами в Польше

Большой город, такой как Краков, отличается высокими показателями средней заработной платы, достигающей 9648,37 злотых. Также средний доход в столице и других крупных городах, таких как Варшава, Гданьск, Катовице и Вроцлав, превышает 8 тысяч злотых. Самые низкие показатели были зафиксированы в Кельце, где средняя зарплата составляет 6097,82 злотых.

Однако когда речь идет о конкретных профессиях, ситуация становится еще более обеспокоенной. Согласно Национальному исследованию зарплат, менее всего оплачиваемыми сферами деятельности оказались наука и образование, культура и искусство, а также услуги для населения.

Среди самых низкооплачиваемых профессий в Польше можно выделить следующие:

– Няни и помощники учителей со средней зарплатой 3450,85 злотых брутто.

- работники службы охраны с заработком 3409,20 злотых брутто.

- кухонные работники, которые получают 3366,05 злотых брутто.

- операторы машин для производства текстильных, меховых и кожаных изделий со средней зарплатой 3352,73 злотых брутто.

- работники автомойки, зарабатывающие 3347,43 злотых брутто.

- работники лесного хозяйства с доходом 3257,79 злотых брутто.

- Уборщики, чья средняя зарплата составляет 3242,51 злотых брутто.

- помощники поваров с заработком 3211,27 злотых брутто.

- Официанты и бармены получают 3067,74 злотых брутто.

- Парикмахеры и косметологи со средней зарплатой 3016,06 злотых брутто.

Напомним, что по данным аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, почти половина украинцев в Польше стоят на развилке, колеблясь относительно своего будущего. Результаты опроса агентства показывают, что 43% респондентов испытывают трудности с определением своих планов по возвращению в Украину.