Статус ВПЛ предлагают отменить: что людям делать потом

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов выступил с предложением реформировать систему поддержки внутренне перемещенных лиц. По его убеждению, статус переселенца должен быть ограничен во времени, чтобы стимулировать более быструю интеграцию людей в новые громады.

Терехов подчеркнул, что сейчас в Украине не хватает комплексной государственной стратегии, которая вела бы человека от эвакуации к полному обустройству на новом месте. В то же время предлагается внедрить "единый маршрут", где местное самоуправление и государство будут действовать совместно, обеспечивая индивидуальную поддержку.

"Думаю, этот статус переселенцев не должен быть пожизненным. Его нужно давать, например, на пять лет. За это время государство вместе с органами местного самоуправления обязано сделать так, чтобы люди полностью интегрировались в громаду", — заявил Игорь Терехов.

По замыслу Ассоциации такой подход освободит людей от необходимости самостоятельно обивать пороги разных инстанций. Вместо этого ВПЛ должны получать скоординированную помощь, которая поможет им стать полноценными членами громад или подготовит к возвращению домой, если появится такая возможность.

"Мы с коллегами предложили концепцию единого маршрута для переселенцев, когда государство и громада работают как единая система. Чтобы человек не ходил по институтам, что-то выпрашивая, а получил индивидуальное социальное сопровождение", — подчеркнул он.

