Стало известно, сколько украинцев планируют остаться в Польше навсегда

Новые социологические данные показывают, что, несмотря на позитивное отношение к работе в Польше, украинцы все реже рассматривают эту страну как место для долгосрочной жизни. Такие результаты приводит опрос Personnel Service.

Украинцы не намерены оставаться в Польше навсегда. Фото из открытых источников

Согласно "Польскому барометру рынка труда" от Personnel Service 88% украинцев, которые сейчас находятся в Польше, высоко оценивают свои профессиональные перспективы в этой стране. Несмотря на то, что 9 из 10 украинцев назвали ситуацию на рынке труда в Польше хорошей, только 14% опрошенных готовы связать с ней свою жизнь навсегда.

"В отношениях между поляками и украинцами заметны постепенные изменения. Начальная волна солидарности уступает место ежедневным вызовам – как в социальной, так и в экономической сферах", – комментирует исследование основатель Personnel Service Кшиштоф Инглот.

По его словам, низкий показатель желания украинцев остаться в Польше связан с несколькими факторами. Польша рассматривается как транзитная страна и многие украинцы планируют двигаться дальше в Германию, Канаду или возвращаться домой после завершения войны.

Среди других прояснений также есть проблема с интеграцией. Хотя после начала войны украинцам оказывали широкую поддержку, они все чаще сталкиваются с бытовыми сложностями и равнодушием со стороны части польского общества. Еще одной причиной нежелания оставаться в Польше навсегда стало социальное напряжение. Опрос показал, что у поляков ухудшается отношение к украинцам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев вернется из-за границы после войны.

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