Сотни отказов: почему украинские беженцы теряют временную защиту в Швейцарии

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Черновалова Кристина
В Швейцарии украинские беженцы сталкиваются с новым трудом. Швейцарское правительство стало более жестко проверять заявления на временную защиту, что приводит к большему количеству отказов. По информации с местного сайта swissinfo.ch, около 2500 украинцев уже получили отказ от своих заявлений о защите с начала войны.
Швейцария отказывает в защите сотням украинцев
В мае этого года было отказано 170 украинцам – это рекордное количество за один месяц. Многие отказы связаны с ошибками или ложью в документах. Чиновники объясняют: если они видят, что кто-то получил защиту неправильно, они могут отозвать этот статус.
Сейчас в Швейцарии почти 67 тысяч украинцев имеют временную защиту, но для 26 тысяч этот статус уже закончился, часто потому, что люди покинули страну. Количество новых заявлений также снижается. В июне подано всего около 1200 заявлений.
Основная причина отказов – люди приезжают не прямо из Украины, а из других стран ЕС, где они уже получили защиту. Еще одна причина — наличие виз или вида на жительство в других странах, например, в Бельгии, Англии или Литве.
Многие украинцы пытаются обжаловать отказы через суд, но большинство таких жалоб отклоняются. Это подчеркивает, как важно иметь четкие правила и справедливые процедуры для людей, ищущих защиту от войны и насилия.
Читайте на портале "Комментарии" - Нидерланды, как и многие страны ЕС, столкнулись с наплывом украинских беженцев, ищущих убежища от войны. В связи с ростом стоимости жизни и количеством беженцев правительство страны внесло коррективы в систему социальной поддержки. С 1 июля вступили в силу новые правила оказания помощи украинцам.
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