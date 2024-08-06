Сотни отказов: почему украинские беженцы теряют временную защиту в Швейцарии

В Швейцарии украинские беженцы сталкиваются с новым трудом. Швейцарское правительство стало более жестко проверять заявления на временную защиту, что приводит к большему количеству отказов. По информации с местного сайта swissinfo.ch, около 2500 украинцев уже получили отказ от своих заявлений о защите с начала войны.

Швейцария отказывает в защите сотням украинцев

В мае этого года было отказано 170 украинцам – это рекордное количество за один месяц. Многие отказы связаны с ошибками или ложью в документах. Чиновники объясняют: если они видят, что кто-то получил защиту неправильно, они могут отозвать этот статус.

"Если есть признаки того, что люди мошенническим путем получили защиту, предоставив ложную информацию или утаив существенные факты, мы постоянно инициируем производство для отмены временной защиты", — сообщили чиновники.

Сейчас в Швейцарии почти 67 тысяч украинцев имеют временную защиту, но для 26 тысяч этот статус уже закончился, часто потому, что люди покинули страну. Количество новых заявлений также снижается. В июне подано всего около 1200 заявлений.

Основная причина отказов – люди приезжают не прямо из Украины, а из других стран ЕС, где они уже получили защиту. Еще одна причина — наличие виз или вида на жительство в других странах, например, в Бельгии, Англии или Литве.

Многие украинцы пытаются обжаловать отказы через суд, но большинство таких жалоб отклоняются. Это подчеркивает, как важно иметь четкие правила и справедливые процедуры для людей, ищущих защиту от войны и насилия.

Читайте на портале "Комментарии" - Нидерланды, как и многие страны ЕС, столкнулись с наплывом украинских беженцев, ищущих убежища от войны. В связи с ростом стоимости жизни и количеством беженцев правительство страны внесло коррективы в систему социальной поддержки. С 1 июля вступили в силу новые правила оказания помощи украинцам.

