Сколько украинских беженецев хотят навсегда остаться в Польше

Исследователи из Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве провели большой опрос среди украинских беженцев по поводу жизни, настроений и их дальнейших планов в Польше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RP.

Сколько жителей Украины хочет навсегда остаться в Польше. Фото из открытых источников

Инициатор исследования доктор Роберт Станишевский рассказал, что в новом опросе принимали во внимание только украинских беженцев, оказавшихся в Польше после полномасштабного вторжения в Украину. Согласно результатам, большая часть опрошенных украинцев заявили, что хотели бы интегрироваться в польское общество. Противоположное мнение высказали около 20% респондентов.

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После войны почти половина беженцев заявили о намерении вернуться в Украину. Однако каждый десятый украинец отметил, что хочет остаться в Польше навсегда. Еще 16,5% ответили, что планируют остаться в стране на время после того, как закончится война в Украине. Другие указали, что еще не решили этот вопрос.

Также в исследовании выяснилось, что у половины украинских беженцев есть работа. Из них 30% получают средний доход более 3 тыс. злотых. Еще около 10% украинцев учатся, столько же беженцев имеют собственный бизнес.

В свою очередь доктор Роберт Станишевский рассказал об изменениях настроений среди польского населения по поддержке украинцев.

"Мы все еще хотим помогать, но не так решительно и безоговорочно, как в прошлом или в январе этого года", — сказал Станишевский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Варшавский аэропорт эвакуировали из-за опасного багажа, который вез гражданин ЮАР из Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Польше заявили о пересечении границы белорусской армией. Это первый подобный случай.