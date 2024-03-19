Сколько стоит перерегистрация авто для украинцев в Германии: цены

Украинские беженцы, которые временно живут в Германии и пользуются автомобилями на украинских номерах, должны перерегистрировать их до 31 марта. Это правило затрагивает тех, кто живет в Германии более года. В случае несоблюдения этого условия, владельцев автомобилей ждут штрафы.

Украинские автомобили в Германии: стоимость и правила перерегистрации

Перерегистрация автомобиля – процесс, требующий выполнения нескольких шагов, начиная от технического осмотра и заканчивая страхованием транспортного средства.

Технический осмотр – первый и важный этап, который может быть упрощенным или полным, в зависимости от наличия европейской сертификации автомобиля. Специалисты подчеркивают, что именно на этом этапе украинские водители сталкиваются с наибольшими трудностями.

Таможенная декларация – шаг, необходимый для оформления автомобиля как имущества переселенца, что позволяет избежать импортного налога и пошлины.

Регистрация – процесс, включающий визит в местный регистрационный орган (KFZ-Zulassungsstelle) с пакетом необходимых документов для получения немецких номеров и свидетельства о регистрации.

Страхование – обязательное условие использования автомобиля в Германии, предполагающее наличие страховки ответственности (Haftpflichtversicherung).

Стоимость перерегистрации автомобиля варьируется в зависимости от региона и включает в себя несколько составляющих: от техосмотра до получения страховки. В среднем, расходы могут составить от 570 до 1370 евро, включая все необходимые процедуры и документы.

Своевременная перерегистрация автомобиля не только избавляет от возможных штрафов, но и облегчает жизнь украинских беженцев в Германии, позволяя им свободно перемещаться по стране, решать бытовые и юридические вопросы, а также восстанавливать и поддерживать связи с родными и близкими.

Напомним, что в Чехии введены специальные правила для граждан Украины, которые в поисках убежища от боевых действий воспользовались временной защитой. Среди многочисленных аспектов адаптации и интеграции вопрос приобретения и регистрации автомобилей стоит особенно остро, ведь он непосредственно касается мобильности и возможности обеспечения потребностей семьи.