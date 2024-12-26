Сколько нужно зарабатывать в Украине, чтобы беженцы вернулись домой

Чтобы вернуть украинцев, которые из-за войны выехали за границу, стране нужно создать достойные условия. Среди ключевых факторов – рабочие места с зарплатами на уровне хотя бы 70% того, что люди получали в Европе. Такое мнение в интервью РБК-Украина Алексей Позняк, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы.

Почему зарплата в Украине должна составлять 70% от европейской

По мнению эксперта, есть три главные причины, почему украинцы не спешат возвращаться домой:

Безопасность. Военные действия и угроза обстрелов делают возврат рискованным. Работа. Многие уже нашли работу за границей и получают значительно более высокую зарплату, чем могли бы в Украине. Жилье. У многих беженцев дома разрушены и они не могут позволить себе купить или арендовать новое жилье в Украине.



Позняк отмечает, что даже до полномасштабной войны аналитики прогнозировали: если зарплаты в Украине достигнут 70% уровня заработков в странах ЕС, украинцы будут готовы возвращаться. Эта разница в доходах компенсируется преимуществами жизни на родине: родной язык, культура, семья и правовое поле собственной страны.

Экономический рост и ее восстановление после войны напрямую зависят от возвращения граждан. Выехавшие люди — это не только работники, но и предприниматели, специалисты в разных сферах, которые могут способствовать развитию экономики.

Помимо конкурентных зарплат необходимо решить вопрос доступного жилья. Государство должно предлагать варианты, которые не заставят людей тратить все свои сбережения на покупку или аренду. Также важна поддержка международных партнеров, которые могут инвестировать в создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры.

Читайте на портале "Комментарии" — Опираясь на опыт предыдущих войн в Европе, около половины украинских беженцев не вернутся в Украину, даже после окончания войны. Об этом заявил научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.