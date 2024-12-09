Главу горсовета Эдинбурга отстранили: его обвинили в сексуальных домагательств к беженцам Украины

В Шотландии разгорелся скандал вокруг главы городского совета Эдинбурга Камми Дэя, которого отстранили от исполнения обязанностей из-за обвинений в сексуальных домогательствах к украинским беженкам. По информации британских медиа, чиновник от лейбористской партии неоднократно посылал беженкам сообщения сексуального характера через социальные сети и приложения для знакомств.

Глава городского совета Эдинбурга Камми Дэй. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Sunday Mail, которое пообщалось с украинскими беженцами и ознакомилось с сообщениями в соцсетях, Камми Дэй неоднократно демонстрировал навязчивое поведение. Камми Дэй присылал женщинам сердечки, эмодзи с поцелуями и комплименты по поводу их внешности. В сообщениях также были вопросы о сексуальных предпочтениях и предложениях встретиться.

К примеру, одна беженка рассказала, что приехав в Эдинбург 50-летний Дэй засыпал ее сообщения, а также неоднократно спрашивал, не хочет ли она "встретиться за вином". Глава городского совета Эдинбурга намеренно ходил на проукраинские митинги, чтобы там познакомиться с женщинами. Кроме того, Кэмми Дэй также общался со многими беженцами в приложении для знакомств, где сообщения были более сексуального характера.

"Он нашел и подписался на меня в соцсетях и начал интенсивно лайкать мои истории, посылая эмодзи с поцелуями, особенно когда я публиковала фотографии из тренажерного зала и бассейна. Однажды он нашел меня на сайте знакомств и написал мне сообщение, что было для меня очень удивительно, поскольку он уже следил за моими социальными сетями и знал, что я знаю, кто он", — рассказывает другая украинка.

Камми Дэй

Как объясняет женщина, она испытывала давление из-за должности, которую занимал шотландский политик.

"Каждый раз, когда он писал мне в приложение для знакомств, я чувствовала давление, боялась сказать "нет" или сказать что-то не так. Я пыталась игнорировать все его намеки о сексе или встречах, потому что боялась его влияния и просто пыталась быть вежливой, чтобы избежать конфликта", — рассказывает одна из беженок.

По словам украинки, несколько ее друзей также столкнулись со схожей ситуацией, когда Камми Дэй написал им в социальных сетях и в приложении для знакомств. Как объясняет женщина, "этот человек некоторое время проявлял сексуальный интерес, но я не знаю, что на самом деле произошло и почему он интересовался именно украинцами".

Другая беженка также подтвердила, что получила несколько сообщений от Дэя через социальные сети и сайты знакомств.

"Он начал следить за мной, потом отправил много эмодзи и реакций на посты и попросил встретиться. Это было слишком, и я не знала, как сказать, что не хочу, чтобы он больше со мной общался из-за его положения", — рассказывает женщина.

Детективы проверяют обеспокоенность поведением лидера совета Эдинбурга за последние 18 месяцев. Они опросили ряд коллег-советников и местных чиновников, в том числе тех, кто выражал обеспокоенность поведением Камми Дея.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Шотландии отменяют помощь для беженцев из Украины по бесплатному жилью.