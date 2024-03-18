Швейцария упрощает трудоустройство украинских беженцев: как именно

Швейцария упрощает процесс трудоустройства украинских беженцев на рынке труда. Швейцарский парламент предложил значительно упростить процедуру трудоустройства для украинцев, имеющих статус беженца, заменив требование разрешения на работу на обязательную онлайн-регистрацию.

В Швейцарии упрощают трудоустройство украинских беженцев

Это предложение направлено на удвоение доли трудоустроенных украинцев в Швейцарии до конца текущего года. Совет кантонов, следуя за Национальным советом, уже выразил свою поддержку инициативе, оставив за кабинетом министров окончательное решение по вопросу.

Министр юстиции Швейцарии, Беат Янс, подчеркнул, что правительство стремится увеличить уровень занятости среди украинцев со статусом S с текущих 20% до 40% к концу 2024 года.

"Переход к системе онлайн-регистрации — это ключевой шаг на пути к достижению этой цели," — заявил он.

Статус S в Швейцарии предназначен для беженцев из Украины и их близких родственников, предоставляя им право на временное проживание. По последним данным, около 66 000 украинцев находятся в Швейцарии со статусом S. В ноябре 2023 года было принято решение о продлении этого статуса до 4 марта 2025 года, что подчеркивает долгосрочную перспективу поддержки украинских беженцев со стороны Швейцарии.

Эта инициатива отражает стремление Швейцарии не только предоставить убежище тем, кто ищет защиты от военных действий, но и обеспечить их успешную интеграцию в общество.

Ранее “Комментарии” писали, что с 14 марта текущего года Ирландия вносит коррективы в условия приема украинских беженцев, предоставляя им государственное жилье на срок не более 90 дней. Это решение было обнародовано на фоне продолжающегося кризиса с беженцами, вызванного военными действиями в Украине, и является частью усилий правительства по оптимизации процесса интеграции прибывших лиц в ирландское общество.