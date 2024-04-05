Швейцария расширяет возможности для украинцев: какие условия

Швейцария шагнула навстречу украинским беженцам, предлагая им перспективу стабильности и интеграции через трудоустройство. Федеральный Совет Швейцарии предложил инновационный механизм, который позволит убегающим от войны украинцам заменить временный статус защиты S на обычное разрешение на проживание типа B, условием которого является наличие работы.

В Швейцарии предлагают разрешить украинцам изменить статус проживания

Эта инициатива возникла на фоне нелестной статистики, которая показывает, что только 23% украинских беженцев в Швейцарии нашли трудоустройство, существенно отличающееся от показателей других стран Европы, где этот процент значительно выше. К примеру, в Нидерландах и Норвегии уровень занятости среди украинцев превышает 50%.

Согласно официальному заявлению министра юстиции и полиции Швейцарии Беата Янса, такая политика направлена не только на поддержку украинских беженцев в их стремлении найти работу и адаптироваться в новом обществе, но и на удовлетворение потребностей швейцарского рынка труда, придавая местным работодателям уверенность в том, что наемные работники получат возможность на долгосрочное пребывание в стране.

Разрешение на проживание типа B в Швейцарии выдается на основе трудового соглашения и подлежит ежегодному продолжению при сохранении работы, что создает фундамент для стабильности и долгосрочной перспективы для беженцев, активно интегрирующихся в экономику страны.

Это предложение открывает украинским беженцам не только возможность легализации их статуса в Швейцарии через трудоустройство, но и способствует их социальной адаптации и экономической самодостаточности. Такой подход, несомненно, отражает гуманитарные ценности и открытость Швейцарии, предоставляя украинским беженцам реальную перспективу развития и укоренения в новой среде.

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