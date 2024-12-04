Швейцария меняет правила для украинских беженцев: что нужно знать

Швейцарский парламент рассматривает возможность внесения изменений в правила предоставления "статуса S" для украинских беженцев. Новые предложения подразумевают дифференцированный подход к переселенцам в зависимости от региона Украины, из которого они прибыли.

Швейцария меняет правила для украинских беженцев. Фото из открытых источников

2 декабря Палата представителей Швейцарии частично одобрила предложение Сената. Смену правил для украинских беженцев поддержали 96 депутатов против 87, еще пятеро воздержались.

Согласно инициативе сенатора Эстера Фридли, право на "статус S" будут иметь только те украинские беженцы:

— Которые проживали на территориях, находящихся под частичной или полной оккупацией России.

— Выехали из регионов, где активно ведутся боевые действия.

Прибывшие из подконтрольных Украине территорий, где отсутствуют боевые действия, не смогут претендовать на получение "статуса S". Этот статус позволяет беженцам временно проживать в стране и получать социальную помощь.

Министр юстиции Беат Янс высказался против инициативы, призвав к сохранению равного подхода ко всем украинским беженцам, но его аргументы не были учтены. Критики инициативы указывают на сложность определения "безопасных" и "опасных" регионов, ведь ситуация в Украине динамичная и может быстро меняться.

Швейцария ввела "статус S" для украинских беженцев после начала войны в Украине в 2022 году. Это был беспрецедентный шаг, ведь "статус S" впервые начали активно применять с момента его введения в 1990-х годах. Он позволяет быстро предоставить защиту людям без длительного процесса рассмотрения заявлений на убежище. По состоянию на 2024 год в Швейцарии находятся около 66 тыс. украинских беженцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария депортировала троих украинцев.

Также "Комментарии" писали, что Швейцария приняла "историческое" решение по Украине, которое возмутило Россию.