Шотландия начинает экономить: как это скажется на украинских беженцах

Правительство Шотландии объявило о планах сократить расходы, что сильно повлияет на финансирование здравоохранения, социальных служб и благотворительных организаций. В числе изменений — украинские беженцы, которые теперь будут платить за обеды по 3 фунта стерлингов, вместо того чтобы получать их бесплатно.

Шотландия урезает бюджет: чем это обернётся для украинских беженцев

Министр финансов Шона Робисон объяснила, что самые большие сокращения коснутся здравоохранения и социального обеспечения. Бюджет этих служб уменьшат на 115,8 миллиона фунтов стерлингов. Из них почти 19 миллионов будет вычтено из программ по поддержке психического здоровья, а социальные службы для взрослых потеряют 13,6 миллиона фунтов.

Кроме того, будут сокращены расходы на оптометрию, программы по борьбе с Covid-19, обучение в сфере образования и цифровизацию. Почти 8 миллионов фунтов стерлингов урежут из бюджетов, выделяемых благотворительным организациям и местным сообществам, а 6 миллионов фунтов уберут из поддержки студентов вузов.

Также снизят расходы на маркетинг правительства, включая туризм и экологические инициативы. 24 миллиона фунтов стерлингов сократят из бюджета на поездки, так как завершился пилотный проект по снижению железнодорожных тарифов.

Шона Робисон отметила, что такие меры стали необходимыми из-за неожиданных расходов в размере 800 миллионов фунтов стерлингов. Среди причин она назвала рост зарплат в государственном секторе, жёсткую экономию в Великобритании, инфляцию, пандемию и войну в Украине.

Чтобы сэкономить ещё больше, правительство также вводит замораживание найма и запрет на сверхурочные работы, что должно принести экономию в 60 миллионов фунтов стерлингов. Дополнительные 160 миллионов планируют получить за счёт изменения выплат на зимнее топливо.

Несмотря на все эти меры, чтобы сбалансировать бюджет на этот год, всё ещё нужно найти 460 миллионов фунтов стерлингов. В целом, план экономии правительства позволит высвободить 933 миллиона фунтов стерлингов.

Не все согласны с такими мерами. Шотландская фискальная комиссия считает, что правительство само спровоцировало кризис, предложив зарплаты выше уровня инфляции и более щедрые социальные пособия.