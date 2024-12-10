Секс-скандал в горсовете Эдинбурга: чем это обернулось для Кэмми Дэй

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Черновалова Кристина
Кэмми Дэй, лидер городского совета Эдинбурга, ушел в отставку после того, как полиция начала расследование из-за жалоб на его поведение. Украинские беженцы обвинили политика в отправке непристойных сообщений с сексуальным подтекстом. По их словам, Дэй задавал им неуместные вопросы и предлагал встретиться с вином. Женщины признались, что чувствовали себя неудобно, но боялись отказать из-за высокого статуса политика.
Чем закончился скандал с домогательствами к украинским беженок для Кэмми Дэя
В открытом письме Дэй объяснил свое решение тем, что медийные публикации о его личной жизни мешают его работе в должности. Он также отметил, что будет сотрудничать с полицией во время расследования, хотя стражи порядка еще не выходили с ним на связь.
Консульство Украины в Эдинбурге заявило, что с большой тревогой восприняло эти новости. Дипломаты надеются на честное и быстрое расследование, позволяющее восстановить справедливость и защитить права пострадавших.
Кэмми Дэй работал в городском совете с 2008 года, а с 2022 года возглавлял его. Его отставка означает, что 19 декабря совет должен будет избрать нового лидера. Это создало дополнительное напряжение среди местных политических сил, ведь лейбористская партия, к которой принадлежал Дэй, имеет в совете меньшинство.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Шотландии отменяют помощь для беженцев из Украины по бесплатному жилью.
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