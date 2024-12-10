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Секс-скандал в горсовете Эдинбурга: чем это обернулось для Кэмми Дэй

Кэмми Дэй подал в отставку из-за обвинений в притязаниях к украинским беженкам

сегодня, 11:44
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Черновалова Кристина

Кэмми Дэй, лидер городского совета Эдинбурга, ушел в отставку после того, как полиция начала расследование из-за жалоб на его поведение. Украинские беженцы обвинили политика в отправке непристойных сообщений с сексуальным подтекстом. По их словам, Дэй задавал им неуместные вопросы и предлагал встретиться с вином. Женщины признались, что чувствовали себя неудобно, но боялись отказать из-за высокого статуса политика.

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В открытом письме Дэй объяснил свое решение тем, что медийные публикации о его личной жизни мешают его работе в должности. Он также отметил, что будет сотрудничать с полицией во время расследования, хотя стражи порядка еще не выходили с ним на связь.

"Последние комментарии по моей личной жизни преуменьшают важную работу, которую этот совет под руководством лейбористов выполняет для жителей Эдинбурга. Это подрывает целенаправленные усилия моих коллег и должностных лиц совета. Вот почему мне пора уйти с поста лидера", — написал Дэй.

Консульство Украины в Эдинбурге заявило, что с большой тревогой восприняло эти новости. Дипломаты надеются на честное и быстрое расследование, позволяющее восстановить справедливость и защитить права пострадавших.

Кэмми Дэй работал в городском совете с 2008 года, а с 2022 года возглавлял его. Его отставка означает, что 19 декабря совет должен будет избрать нового лидера. Это создало дополнительное напряжение среди местных политических сил, ведь лейбористская партия, к которой принадлежал Дэй, имеет в совете меньшинство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Шотландии отменяют помощь для беженцев из Украины по бесплатному жилью.



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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c4gxp093gwno
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