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Россияне снова врут: польские пограничники раскрыли правду об очередях на границе

Никакого массового бегства: Польша развенчала российские заявления об украинских беженцах

29 декабря 2024, 21:42
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Черновалова Кристина

Российская пропаганда распространяет очередной фейк об украинцах: на этот раз они заявляют, что из-за снижения мобилизационного возраста в Польшу ежедневно убегают 150 тысяч украинцев. Польские пограничники уверяют, что это неправда. Увеличение движения на границе связано с новогодне-рождественскими праздниками, когда украинцы едут в родные, а не через панику.

Россияне снова врут: польские пограничники раскрыли правду об очередях на границе

Польша опровергла фейки о массовом бегстве украинцев

Пророссийские медиа активно разгоняли информацию о якобы массовом потоке беженцев из Украины. Они утверждали, что украинцы массово покидают страну из-за страха перед мобилизацией. Польские пограничники опровергли эти заявления, объяснив, что это обычный предпраздничный период, когда трафик на границе растет.

Польская Пограничная служба подчеркнула, что увеличение движения на границе в декабре абсолютно нормальное явление. Люди активно путешествуют, чтобы провести праздник с семьями. В частности, многие украинцы, живущие в Польше, возвращаются в Украину на Рождество, а некоторые едут к родным в Польшу.

"Увеличение пограничного движения, наблюдаемое в предрождественский период, является стандартным явлением и происходит циклически в настоящее время", — отметил подполковник пресс-секретарь Бещадского отдела Пограничной службы Петр Закелаж.

Заместитель директора Центра диалога им. Юлиуша Мерошевского Лукаш Адамский также подтвердил, что такая ситуация типична. Он объяснил, что большинство украинцев, которые приезжают в Польшу зимой, это женщины, ведь мужчины не могут выезжать из-за ограничения военного положения. Туристические поездки встречаются реже, поскольку в Украине немного безопасных мест для отдыха.

Читайте на портале "Комментарии" — Чтобы вернуть украинцев, которые из-за войны уехали за границу, стране нужно создать достойные условия. Среди ключевых факторов – рабочие места с зарплатами на уровне хотя бы 70% того, что люди получали в Европе. Такое мнение в интервью РБК-Украина Алексей Позняк, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птицы.



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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/propagandysci-mowia-o-zalewie-uchodzcow-z-ukrainy-straz-graniczna-uspokaja
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