РФ нацелились на украинских беженцев в Европе: какую операцию против них начинает

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Ткачик Олеся
Россия готовит против Украины новые провокации, предупредили в Главном управлении разведки Минобороны. В этот раз провокации будут устроены в странах Европы, они будут направлены на украинских беженцев, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, страна-агрессор поставила цель — убедить людей, покинувших страну из-за войны, не возвращаться назад.
Украинские беженцы
По его информации, Россия уже проводит ответные мероприятия, например, на территории Италии. Там, говорит представитель разведки, она использует свои пособия – так называемых журналистов с украинской оккупированной территории, чтобы оправдать геноцидную войну против Украины.
Также представитель ГУР Минобороны подчеркнул, что россияне очень активно работают с украинскими гражданами, выехавшими в страны Европы из-за начавшейся Россией войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина неоднократно пыталась вернуть украинских беженцев домой. Однако, в первую очередь речь шла о мужчинах. Их даже ограничивали доступ к получению консульских услуг. Впрочем, эксперты предупреждали, что такими действиями власти только навредят себе и не будут способствовать возвращению граждан обратно в Украину.
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