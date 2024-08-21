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РФ нацелились на украинских беженцев в Европе: какую операцию против них начинает

Россия начала мощную кампанию, направленную на украинских беженцев, находящихся в Европе

сегодня, 19:16
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Ткачик Олеся

Россия готовит против Украины новые провокации, предупредили в Главном управлении разведки Минобороны. В этот раз провокации будут устроены в странах Европы, они будут направлены на украинских беженцев, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, страна-агрессор поставила цель — убедить людей, покинувших страну из-за войны, не возвращаться назад.

РФ нацелились на украинских беженцев в Европе: какую операцию против них начинает

Украинские беженцы

По его информации, Россия уже проводит ответные мероприятия, например, на территории Италии. Там, говорит представитель разведки, она использует свои пособия – так называемых журналистов с украинской оккупированной территории, чтобы оправдать геноцидную войну против Украины.

"Это презентации разных "художественных и документальных" книг якобы о преступлениях Украины на территории Донецкой и Луганской областей", — сказал Вадим Скибицкий.

Также представитель ГУР Минобороны подчеркнул, что россияне очень активно работают с украинскими гражданами, выехавшими в страны Европы из-за начавшейся Россией войны.

"Это очень мощная работа, которую начали россияне: это и создание разных обществ, обучение детей, церковь — то, что используется для того, чтобы наши украинцы потеряли свою идентичность, а еще больше — чтобы никогда не возвращались к нам", — заявил Вадим. Скибицкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина неоднократно пыталась вернуть украинских беженцев домой. Однако, в первую очередь речь шла о мужчинах. Их даже ограничивали доступ к получению консульских услуг. Впрочем, эксперты предупреждали, что такими действиями власти только навредят себе и не будут способствовать возвращению граждан обратно в Украину.




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Источник: https://gur.gov.ua/content/derzhava-ahresor-rosiia-hotuie-novi-antyukrainski-informatsiini-operatsii-u-ievropi-vadym-skibitskyi.html
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