Работа или возвращение: Шольц обратился к сотням тысяч украинцев в Германии

Сотни тысяч украинских беженцев уже около трех лет находятся в Германии. Что будет с людьми? Федеральное правительство настаивает на том, чтобы люди заработали, а Киев хочет поощрить людей вернуться. Об этом сообщает местный телеканал n-tv.

Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Согласно с пожеланием канцлера Олафа Шольца, безработных украинцев в Германии необходимо поощрять к трудоустройству или возвращению на родину. "Слишком многие были здесь так долго, и на самом деле им стоит начать сейчас", — сказал политик во время правительственного опроса в Бундестаге. Германия должна позаботиться о том, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев искали работу через изучение языка и другие мероприятия. Предыдущих успехов с применением правительства "рабочего турбо" было недостаточно.

Два дня спустя после визита в Киев Шольц заявил в Бундестаге, что также "очень подробно" говорил об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Шольц сообщил: "Он просто сказал мне, что хочет помочь создать украинские власти в Германии и Польше, которые будут поддерживать украинцев, когда они вернутся или когда начнут работать в Германии, чтобы мы могли вместе работать в этом направлении".

Накануне действующее в Киеве Министерство реинтеграции было переименовано в Министерство национального единства. Его возглавит новоназначенный вице-премьер-министр Алексей Чернышев и будет заботиться о возвращении украинцев из-за границы. Ранее Чернышев возглавлял государственную газовую компанию "Нефтегаз Украины". До этого он являлся министром регионального развития.

По данным ООН, почти семь миллионов украинцев бежали за границу. Более миллиона из них, преимущественно женщины с детьми, находятся в Германии. Более 260 тысяч украинских беженцев работают.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Сколько украинских беженцев в Германии никогда не вернутся на Родину: опрос

Около 65% наших соотечественников, уехавших из страны из-за вторжения РФ, намерены остаться навсегда в Берлине. Как рассказал президент Государственного управления по делам беженцев ( LAF ) Марк Зайберт агентству Deutsche Presse - Agentur , в центре временного размещения в районе Тегель, где проживают тысячи украинцев, регулярно проводятся опросы. Полтора года назад большинство этих людей заявляли о намерении вернуться в Украину.