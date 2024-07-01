В Польше сейчас не хватает рабочих. Особенно трудно найти сотрудников в сельском хозяйстве, строительстве и производстве. Польские фермеры и строители говорят, что им необходимо на 20% больше сезонных работников, чем в прошлом году, но найти их сложно.

Работа для украинцев в Польше: кто и сколько платит

Директор рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк в интервью "РБК-Украина" рассказала, что одна из причин такой ситуации – изменение предпочтений украинцев, которые все чаще уезжают работать в западные страны Европы, где зарплаты выше. Также, украинские мужчины сейчас ограничены в возможности выезда за границу.

Семенюк отмечает, что в среднем украинцам предлагают зарплату в размере 6-7 тысяч злотых брутто (60,1-70,2 тыс грн) за простую физическую работу, не требующую знания польского языка. Однако с учетом дополнительных часов и премий, доход может возрасти до 8-9 тысяч злотых. С первого июля текущего года минимальная зарплата в Польше увеличена, что должно привести к росту доходов рабочих на уровне примерно 300 злотых брутто.

Не менее востребованы рабочие руки и в логистических складах, где начался сезон распродаж. Также повышенный спрос наблюдается в машиностроительной отрасли и в сфере услуг, особенно в летний период. В ресторанах и кафе требуется знание польского языка хотя бы на коммуникативном уровне.

По словам Семенюк, некоторые украинки, начавшие с низкооплачиваемой работы в Польше, смогли развить собственный бизнес, успешно адаптировавшись и использовав возможности, которые открылись перед ними.

Дефицит рабочих рук в Польше создает значительные проблемы для местных предприятий, однако также предоставляет возможности для тех, кто готов воспользоваться изменениями на рынке труда.

Напомним, что с сегодняшнего дня для украинских беженцев, которые проживают в Польше, начинают действовать новые правила. Нововведения касаются процедур регистрации, документов, необходимых для проживания, а также социальных выплат. Директор представительства ZPP в Украине рассказал как повлияют изменения на сотни тысяч человек, проживающих в Польше.