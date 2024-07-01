Для украинцев в Польше новые правила: что нужно знать

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Черновалова Кристина
С сегодняшнего дня для украинских беженцев, которые проживают в Польше, начинают действовать новые правила. Нововведения касаются процедур регистрации, документов, необходимых для проживания, а также социальных выплат. Директор представительства ZPP в Украине рассказал как повлияют изменения на сотни тысяч человек, проживающих в Польше.
В Польше ужесточили правила для беженцев из Украины
Одним из наиболее значительных изменений становится новый порядок получения номера PESEL. Теперь украинцам нужно получить номер PESEL сразу по прибытии в Польшу. Раньше у них было 30 дней на это. Номер PESEL важен, потому что он нужен для доступа к медицинским услугам, банкам и социальной помощи.
Существенным изменением является и корректировка в списке документов, необходимых для подтверждения личности. Раньше можно было показать любой документ, например, водительское удостоверение или украинский паспорт. Теперь требуется только загранпаспорт.
Размеры выплат остаются теми же: 800 злотых в месяц для взрослых и 300 злотых единовременно на детей, которые идут в польские школы. Однако больше не будут платить полякам, которые предоставляли жилье украинцам.
С 1 сентября все украинские дети будут обязаны посещать польские школы, что является частью усилий по интеграции молодого поколения беженцев в польское общество.
Украинцы, которые живут в Польше больше года и имеют номер PESEL, могут подать на вид на жительство. Это дает право оставаться в Польше еще три года и возможность продлить пребывание.
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