Для украинцев в Польше новые правила: что нужно знать

С сегодняшнего дня для украинских беженцев, которые проживают в Польше, начинают действовать новые правила. Нововведения касаются процедур регистрации, документов, необходимых для проживания, а также социальных выплат. Директор представительства ZPP в Украине рассказал как повлияют изменения на сотни тысяч человек, проживающих в Польше.

В Польше ужесточили правила для беженцев из Украины

Обновление процедуры получения номера PESEL

Одним из наиболее значительных изменений становится новый порядок получения номера PESEL. Теперь украинцам нужно получить номер PESEL сразу по прибытии в Польшу. Раньше у них было 30 дней на это. Номер PESEL важен, потому что он нужен для доступа к медицинским услугам, банкам и социальной помощи.

Требования к документам для регистрации

Существенным изменением является и корректировка в списке документов, необходимых для подтверждения личности. Раньше можно было показать любой документ, например, водительское удостоверение или украинский паспорт. Теперь требуется только загранпаспорт.

Изменения в социальных выплатах

Размеры выплат остаются теми же: 800 злотых в месяц для взрослых и 300 злотых единовременно на детей, которые идут в польские школы. Однако больше не будут платить полякам, которые предоставляли жилье украинцам.

Образовательные требования

С 1 сентября все украинские дети будут обязаны посещать польские школы, что является частью усилий по интеграции молодого поколения беженцев в польское общество.

Права на проживание

Украинцы, которые живут в Польше больше года и имеют номер PESEL, могут подать на вид на жительство. Это дает право оставаться в Польше еще три года и возможность продлить пребывание.

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