Пятерка стран ЕС, которые начали активно покидать украинские беженцы

В странах Евросоюза находятся 4,2 млн украинцев, которые пользуются временной защитой. Но в последнее время число людей с таким статусом снижается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Евростат.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Как показывают данные Евростата, по состоянию на 29 февраля 2024 года в странах ЕС статус временной защиты имели 4 234 595 человек из Украины. К концу января статистика насчитывала 4 303 115 беженцев из Украины.

Больше всего украинских беженцев на 29 февраля принимали такие страны: Германия (1 286 580 человек; 30,4% от общего количества в ЕС); Польша (957 200; 22,6%); Чехия (385 075; 9,1%).

Больше всего людей за месяц прибыли в такие страны: Германию (+16430; +1,3%); Польшу (+5640; +0,6%); Чехию (+3885; + 1,0%).

В тоже время в феврале стало меньше украинцев со временной защитой в пяти странах ЕС: Австрии (-1420 человек; -1,7%); Франции (-685; -1,1%); Эстонии (-550; -1,5%); Нидерландах (-120; — 0,1%); Мальте (-20; -1,0%).

Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 46% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 33,9%, а взрослые мужчины – 21,2%.

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Такое решение вызвано желанием сделать Норвегию менее привлекательной для временного проживания украинцев и снизить их количество, сравниваясь с другими скандинавскими странами. По данным правительства, после первых изменений поток украинцев в Норвегию уже уменьшился на 40%.

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