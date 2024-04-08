logo

BTC/USD

72200.97

ETH/USD

3643.44

LTC/USD

103.56

USD/UAH

39.30

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Беженцы Пятерка стран ЕС, которые начали активно покидать украинские беженцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Пятерка стран ЕС, которые начали активно покидать украинские беженцы

Украинцы, которые спасаются от войны, уже не так охотно остаются в Австрии, Франции, Эстонии, Нидерландах и Мальте

сегодня, 15:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В странах Евросоюза находятся 4,2 млн украинцев, которые пользуются временной защитой. Но в последнее время число людей с таким статусом снижается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Евростат.

Пятерка стран ЕС, которые начали активно покидать украинские беженцы

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Как показывают данные Евростата, по состоянию на 29 февраля 2024 года в странах ЕС статус временной защиты имели 4 234 595 человек из Украины. К концу января статистика насчитывала 4 303 115 беженцев из Украины.

Больше всего украинских беженцев на 29 февраля принимали такие страны: Германия (1 286 580 человек; 30,4% от общего количества в ЕС); Польша (957 200; 22,6%); Чехия (385 075; 9,1%).

Больше всего людей за месяц прибыли в такие страны: Германию (+16430; +1,3%); Польшу (+5640; +0,6%); Чехию (+3885; + 1,0%).

В тоже время в феврале стало меньше украинцев со временной защитой в пяти странах ЕС: Австрии (-1420 человек; -1,7%); Франции (-685; -1,1%); Эстонии (-550; -1,5%); Нидерландах (-120; — 0,1%); Мальте (-20; -1,0%).

Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 46% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 33,9%, а взрослые мужчины – 21,2%.

Читайте также на портале "Комментарии" — Норвегия решила сократить поддержку для украинских беженцев, включая отмену выплат на детей в первый год их пребывания в стране. Правительство предлагает эти изменения, чтобы украинцы быстрее находили работу и не полагались только на помощь. 

Такое решение вызвано желанием сделать Норвегию менее привлекательной для временного проживания украинцев и снизить их количество, сравниваясь с другими скандинавскими странами. По данным правительства, после первых изменений поток украинцев в Норвегию уже уменьшился на 40%.

Также издание "Комментарии" сообщало — в одной из стран ЕС готовят серьезные ограничения для украинских беженцев: что изменится.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240408-1
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости