Принудительная эвакуация в Донецкой области: родители более 750 детей уезжать не собираются

На начало октября в зоне принудительной эвакуации детей с родителями или их законными представителями остаются 755 несовершеннолетних. За последнюю неделю с опасных территорий смогли вывезти всего 143 таких семьи.

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Об этом во время брифинга журналистам Вільного радио рассказала и.о. начальника службы по делам детей Юлия Рыжакова, информирует портал "Комментарии".

По ее данным, сейчас из 13 населенных пунктов Донбасса, где действует принудительная эвакуация детей, до сих пор не выехали 757 детей — 651 семья.

В частности, в Лиманской громаде до сих пор остается семья с одним ребенком. Еще 57 несовершеннолетних должны вывезти из Ильиновской громады.

В то же время в Константиновской громаде проживает 491 один ребенок — 460 семей. Кроме того, 109 семей с несовершеннолетними пока не решились уехать из Покровской громады.

В Великоновоселковской громаде, где недавно также ввели принудительную эвакуацию несовершеннолетних, остается семья с одним ребенком.

Как отметила Юлия Рыжакова, за неделю с опасных территорий смогли вывезти 143 семьи — 198 детей. Больше всего эвакуировались семьи из Константиновской громады — 144 несовершеннолетних.

Еще 46 детей эвакуировали из Покровской громады, а из Ильиновской громады восемь несовершеннолетних.

К началу очередного этапа принудительной эвакуации детей, по словам Рыжаковой, необходимо было эвакуировать 10 941 несовершеннолетнего.

Напомним, в ОВА фиксировали около 40 случаев, в которых принудительно эвакуированы с опасных территорий Донбасса семьи с детьми, возвращались обратно. Впрочем, определить точное количество таких случаев невозможно, поскольку статистику не ведут.

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