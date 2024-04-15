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Польша вводит новые правила для беженцев: что ждет украинцев

Украинцам ограничат список документов, с которым можно будет получить статус защиты

сегодня, 17:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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С 1 июля 2024 года в Польше вступают в силу новые правила для украинских беженцев. Одно из ключевых изменений заключается в процессе получения и использования идентификационного номера PESEL UKR.

Польша вводит новые правила для беженцев: что ждет украинцев

Изменения для украинских беженцев в Польше

PESEL UKR, который до сих пор выдавался на различных основаниях, теперь будет присваиваться исключительно на основе действующего заграничного паспорта. Это изменение направлено на упорядочение процесса регистрации и повышение точности данных украинцев в польском реестре.

Кроме того, с новым законом вводится требование о сборе отпечатков пальцев у украинцев старше 6 лет при оформлении PESEL UKR. Эта мера, как заявляют в правительстве, облегчит процедуру выдачи документов для временного проживания

Также предусмотрены изменения для украинских подростков, которые на момент получения PESEL UKR не достигли 12 лет и не требовались образцы подписи. Теперь, при достижении нужного возраста и подаче документов на получение карты избитого, будет необходимо дополнить их данные образцом подписи.

Обновление данных в реестре PESEL станет обязательным для тех украинцев, кто получил номер на основании паспорта, срок действия которого истек или который был признан недействительным. Это обновление позволит украинцам, уже находящимся в Польше, урегулировать свои документы в соответствии с новыми требованиями и обеспечить себе право на временное проживание в стране.

Напомним, что Бундестаг одобрил поправки к закону о льготах, которые создают юридическую основу для введения национальной платежной карты для просителей убежища и беженцев. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает tagesschau.



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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/izmeneniya-dlya-ukrainskih-bezhencev-v-polshe-chto-nuzhno-znat-2557711.html
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