Польша упрощает правила пребывания для украинцев: введение карты CUKR

С 1 июля 2024 года в Польше начнут действовать новые правила для украинцев, которые приехали в страну из-за войны. Согласно обновлённому спецзакону "О помощи гражданам Украины", будет введена новая карта проживания — карта CUKR, которая даст право на временное проживание на три года.

С 1 июля для украинцев в Польше начнут выдавать карту CUKR: правила и условия

Есть три способа, как украинцы могут легализовать своё пребывание в Польше. Первый — это получение номера PESEL UKR, который позволяет жить в Польше, работать, получать медицинскую помощь и образование. Второй способ — это стандартный вид на жительство, как для других иностранцев, основанный на учёбе, работе или ведении бизнеса. Третий, новый способ — это получение карты CUKR.

Чтобы получить карту CUKR, нужно уже иметь PESEL UKR, сохранять его без перерыва на протяжении года и иметь действующий паспорт. Если кто-то потерял PESEL UKR не по своей вине, закон предусматривает возможность его восстановления.

Но есть некоторые минусы: переход на карту CUKR лишает украинцев права на бесплатную медицинскую помощь, если только они не устроены на работу, где за них платят медицинскую страховку.

Люди с картой CUKR могут выезжать из Польши на срок до шести месяцев, не теряя свой статус. Заявление на карту можно подать только через интернет. Карта действительна три года и даёт право на работу без дополнительных разрешений.

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