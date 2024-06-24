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Польша упрощает правила пребывания для украинцев: введение карты CUKR

Вступают в силу поправки к спецзакону в Польше: украинцы могут получить новый вид на жительство

24 июня 2024, 13:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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С 1 июля 2024 года в Польше начнут действовать новые правила для украинцев, которые приехали в страну из-за войны. Согласно обновлённому спецзакону "О помощи гражданам Украины", будет введена новая карта проживания — карта CUKR, которая даст право на временное проживание на три года.

Польша упрощает правила пребывания для украинцев: введение карты CUKR

С 1 июля для украинцев в Польше начнут выдавать карту CUKR: правила и условия

Есть три способа, как украинцы могут легализовать своё пребывание в Польше. Первый — это получение номера PESEL UKR, который позволяет жить в Польше, работать, получать медицинскую помощь и образование. Второй способ — это стандартный вид на жительство, как для других иностранцев, основанный на учёбе, работе или ведении бизнеса. Третий, новый способ — это получение карты CUKR.

Чтобы получить карту CUKR, нужно уже иметь PESEL UKR, сохранять его без перерыва на протяжении года и иметь действующий паспорт. Если кто-то потерял PESEL UKR не по своей вине, закон предусматривает возможность его восстановления.

Но есть некоторые минусы: переход на карту CUKR лишает украинцев права на бесплатную медицинскую помощь, если только они не устроены на работу, где за них платят медицинскую страховку.

Люди с картой CUKR могут выезжать из Польши на срок до шести месяцев, не теряя свой статус. Заявление на карту можно подать только через интернет. Карта действительна три года и даёт право на работу без дополнительных разрешений.

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Источник: https://pl.naszwybir.pl/karta-cukr/#:~:text=1%20lipca%202024%20roku%20wejd%C4%85,tak%20zwan%C4%85%20kart%C4%99%20pobytu%20CUKR.
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