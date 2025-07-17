Польша меняет правила для украинских беженцев: что нужно знать

С 1 ноября 2025 года правительство Польши существенно изменит правила размещения украинских беженцев. Согласно принятому 15 июля решению Совета министров, государственные центры коллективного размещения (OZZ) будут принимать только представителей так называемых защищенных групп, к которым относятся пенсионеры, беременные женщины и лица с инвалидностью.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Представитель польского правительства Адам Шлапка пояснил, что изменения соответствуют новой фазе политики помощи украинцам, которая будет больше сосредоточена на потребностях отдельных групп беженцев из Украины.

"МВД и администрация считает, что сейчас тот момент, когда этот вид поддержки может быть прекращен", – пояснил Шлапка.

Изменения касаются украинских беженцев, проживающих в центрах коллективного размещения более 120 дней. Как пояснила спикер Мазовецкого воеводства Йоанна Баганек, после четырехмесячного срока государство уже сейчас требует частичной доплаты за проживание и питание. Эти правила будут действовать и дальше, однако с ноября большинство таких центров будут доступны исключительно для уязвимых категорий населения.

"После этих 120 дней, которые отчисляются с первого дня выезда из Украины в Польшу, начинается период финансового соучастия", — подчеркнула Баганек.

Польское правительство также анонсировало программу "За независимость" для тех, кто не принадлежит к защищенным группам. Около 6 тысяч украинских беженцев могут воспользоваться финансовой поддержкой на аренду жилья и курсы польского языка. Средства на реализацию программы будут предоставляться из бюджета ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в каких странах ребенок может получить гражданство там, где он родился.

Также "Комментарии" писали о новых правилах для украинских беженцев в Европе. Где больше не принимают.