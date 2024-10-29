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Почему украинцы остаются в Европе: эксперт объясняет причины

Украина теряет трудоспособное население: вернутся ли украинские мигранты домой

сегодня, 17:06
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Черновалова Кристина

Возвращение украинцев, выехавших за границу из-за войны, зависит не столько от создания новых государственных структур, сколько от того, какие условия для жизни и работы предложит им Украина. Об этом в интервью рассказал экономист Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины.

Почему украинцы остаются в Европе: эксперт объясняет причины

Возвращение украинцев домой: как Европа удерживает наших граждан

Согласно данным Евростата, 94% украинцев, которые сейчас находятся в Европейском Союзе, – это трудоспособные люди, обеспечивающие поступление налогов в местные бюджеты. Лишь 6% составляют лица от 64 лет. Европейские страны предлагают не просто убежища, а активно вовлекают наших граждан в свою общественную и экономическую жизнь. Это включает в себя языковые курсы, обучение детей и программы трудоустройства для взрослых.

"Хотя страны западной Европы активно привлекают мигрантов, и за наших мигрантов они борются. У украинцев схожие культура, поведение. Да, в разных странах и даже регионах люди разные, но ментально мы европейцы. И что делают сейчас в Европе? Открывают для них языковые курсы, обучают наших детей, а взрослых подталкивают к трудоустройству." – отметил Гладун.

Учитывая, как активно украинцев интегрируют в Европе, для Украины возникает вызов: как вернуть собственных граждан домой и возобновить демографическую ситуацию. Александр Гладун считает, что возвращение людей будет зависеть от того, сможет ли Украина создать условия для достойной жизни, обеспечить стабильный рынок труда и предоставить социальные гарантии.

Читайте на портале "Комментарии" — Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил изменить способ оказания помощи украинским беженцам, находящимся в Германии. Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом он предложил передавать социальные выплаты, которые сейчас получают беженцы, непосредственно Украине.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/evropa-zatsikavlena-shchob-nashi-gromadyani-1730192661.html
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