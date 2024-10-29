Почему украинцы остаются в Европе: эксперт объясняет причины

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Черновалова Кристина
Возвращение украинцев, выехавших за границу из-за войны, зависит не столько от создания новых государственных структур, сколько от того, какие условия для жизни и работы предложит им Украина. Об этом в интервью рассказал экономист Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины.
Возвращение украинцев домой: как Европа удерживает наших граждан
Согласно данным Евростата, 94% украинцев, которые сейчас находятся в Европейском Союзе, – это трудоспособные люди, обеспечивающие поступление налогов в местные бюджеты. Лишь 6% составляют лица от 64 лет. Европейские страны предлагают не просто убежища, а активно вовлекают наших граждан в свою общественную и экономическую жизнь. Это включает в себя языковые курсы, обучение детей и программы трудоустройства для взрослых.
Учитывая, как активно украинцев интегрируют в Европе, для Украины возникает вызов: как вернуть собственных граждан домой и возобновить демографическую ситуацию. Александр Гладун считает, что возвращение людей будет зависеть от того, сможет ли Украина создать условия для достойной жизни, обеспечить стабильный рынок труда и предоставить социальные гарантии.
Читайте на портале "Комментарии" — Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил изменить способ оказания помощи украинским беженцам, находящимся в Германии. Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом он предложил передавать социальные выплаты, которые сейчас получают беженцы, непосредственно Украине.
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