Почему украинцы не хотят возвращаться из-за границы: результаты исследования

Продолжение войны в Украине – далеко не первая и не основная причина, почему большинство наших соотечественников не спешат возвращаться домой. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие украинцы выехали именно в Германию и Нидерланды. Граждане Украины, работающие в Германии и Нидерландах, получают значительно более высокую чистую зарплату, чем в Украине. Об этом сообщают в Миграционной платформе EWL по результатам исследования "Раскрыть потенциал: граждане Украины в Германии и Нидерландах".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В среднем в Германии они зарабатывают 1334 евро в месяц нетто ("чистыми"). Это примерно в четыре раза превышает среднюю зарплату нетто в Украине.

В Нидерландах средняя зарплата нетто украинцев составляет 1104 евро в месяц, что примерно в три раза больше средней зарплаты в Украине. Более четверти респондентов в Германии (28%) признали, что получают от 1500 евро до 1999 евро чистыми. Еще 22% респондентов указали, что их зарплата – менее 499 евро.

В Нидерландах четверть респондентов сообщили о чистой зарплате от 1000 евро до 1499 евро. Еще четверть получают от 500 до 999 евро и остальные 25% – ниже 499 евро.

Почти три четверти респондентов в обеих странах (70% в Германии и 73% в Нидерландах) оценивают свое финансовое состояние как "среднее".

Большинство украинских беженцев в Германии (63%) и Нидерландах (значительно больше, 81%) полагаются на местную финансовую помощь. Это свидетельствует о проблемах, с которыми они сталкиваются, часто не имея постоянного дохода или нуждаясь в государственной поддержке.

В то же время почти половина опрошенных как в Германии (44%) и в Нидерландах (40%) утверждает, что несмотря на финансовую помощь, позволяющую им жить в стране пребывания, они все равно решают работать.

Также исследование показывает, что 25% граждан Украины в Германии отправляют деньги в Украину. В Нидерландах 11% респондентов отправляют финансовую помощь на Родину.

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