Плохие новости для украинских беженцев: какую помощь решил сократить Лондон

Великобритания готовится резко изменить условия программы Homes for Ukraine, которая с начала полномасштабной войны помогала украинским беженцам находить жилье в британских семьях. С 1 января 2027 года ежемесячные выплаты принимающим сторонам сократят с 350 до 100 фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Таким образом, финансирование программы уменьшится примерно на 70%. На фоне изменений некоторые украинские беженцы опасаются, что принимающие семьи больше не смогут или не захотят продолжать бесплатно предоставлять им жилье.

Homes for Ukraine была запущена после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. По данным британского правительства, программа обеспечила поддержку 181 тысячи из 234 тысяч украинцев, которые нашли убежище в стране за этот период.

Теперь Лондон предлагает изменить саму модель размещения. Принимающим гражданам предлагают перейти в статус арендодателей и получать от украинцев плату за проживание. Правительство объясняет это тем, что экстренная программа постепенно превращается в долгосрочную систему поддержки.

За время действия Homes for Ukraine власти Великобритании направили на программу более 1,81 млрд фунтов стерлингов. В правительстве подчеркивают, что поддержка украинцев остается неизменной, а сама программа не закрывается.

В Лондоне утверждают, что новые правила должны обеспечить ее долгосрочную устойчивость и сохранить участие спонсоров, украинских гостей и местных властей. Однако для самих беженцев изменение условий может стать серьезным испытанием.

Если принимающая семья решит отказаться от размещения после сокращения компенсации, украинцам придется искать новое жилье либо договариваться о его оплате. Для людей, которые не имеют стабильного дохода или только начинают адаптироваться на британском рынке труда, это может стать дополнительной финансовой нагрузкой.

Таким образом, программа, созданная как экстренная мера после начала войны, вступает в новую фазу. Теперь Лондону предстоит сохранить систему размещения, одновременно снижая расходы бюджета, а украинцам – адаптироваться к более самостоятельной модели проживания.

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