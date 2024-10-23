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Переселенцы возвращаются домой, потому что не знают, как выживать на новом месте

В Украине уменьшается количество внутренне перемещенных лиц

23 октября 2024, 14:12 comments3865
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Недилько Ксения

Сейчас ситуация ухудшается — в Украине уменьшается количество ВПЛ, ведь они возвращаются на ВОТ Украины и прифронтовые города из-за социально-экономических трудностей на новом месте.

Переселенцы возвращаются домой, потому что не знают, как выживать на новом месте

Иллюстративное фото

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время выступления на общественном саммите "(Рас)соединены: Переосмысление общественной устойчивости в Украине".

"Это вызывает серьезную обеспокоенность. Я поднимал данный вопрос на уровне Правительства. Государство должно прямо говорить, на какую денежную помощь человек может рассчитывать, чтобы у него была уверенность в своем будущем", – подчеркнул Омбудсман.

Лубинец отметил, что для него вопрос дистанции между внутренне перемещенными лицами и украинцами, которые такого опыта не имеют, – личная история.

"Я сам из Волновахи, которая временно оккупирована. В 2022 году проблемы между ВПЛ и принимающими громадами были минимальны. Позже, к сожалению, мы начали фиксировать увеличение количества проблем, когда в соцсетях и медиа непропорционально много стали демонстрироваться отрицательные кейсы взаимодействия", – сказал Омбудсман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

При эвакуации каждому пятому необходима психологическая помощь

Более полутора сотен человек из Купянщины вчера получили помощь от психологов ГСЧС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Люди прибыли в промежуточный эвакопункт в Харькове. И каждому пятому необходима была помощь психологов.

"Для людей, подвергшихся трагическим событиям и потерявшим собственные дома из-за войны, поддержка ментального здоровья крайне необходима. Наши психологи прилагали максимум усилий, чтобы снизить уровень стресса у вынужденных переселенцев", — отмечают в ГСЧС.



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