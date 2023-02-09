Отношение поляков к украинцам изменилось: в какую сторону

Почти год, как Россия начала полномасштабное вторжение, что спровоцировало одну из самых больших миграций в истории Европы. В Польшу выехало более одного миллиона украинцев, и это без тех, кто жил в стране до войны. Исследователи факультета политических наук и международных исследований Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве в начале года вторично исследовали социальное восприятие поляками беженцев из Украины. О результатах исследований сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на RP.



Украинские беженцы в Польше. Фото из открытых источников

Первое исследование было проведено в июле прошлого года и его сравнили с новым, которое осуществили в январе 2023 года.

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"Результаты, которые мы сейчас получили, нас очень удивили. Мы обнаружили новое явление – эффект, который мы называем диссонансом позитивного отношения. Это явление касается социального восприятия беженцев из Украины", — говорит руководитель исследования факультета политических наук и международных исследований Варшавского университета Роберт Станишевский.

Как объясняет исследователь отношение поляков и в дальнейшем высоко положительное по отношению к помощи, особенно военной для Украины. Однако, отвечая на дополнительные вопросы, обнаружили изменение мнения поляков. Когда жителей Польши спросили, изменилось ли их мнение об украинских беженцах за последние шесть месяцев, 25% ответили "да", из них 68% имели в виду негативные изменения, то есть отношение ухудшилось.

Как показывает исследование, вероятной причиной изменения отношения к украинским беженцам являются потенциальные угрозы на рынке труда, негативное влияние на экономику, инфляцию, государственный бюджет и преступность в Польше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев прочитал пропагандистское письмо о том, что Польша должна была погибнуть.

Также "Комментарии" писали о Польше и ее заявлении об истребителях для Украины.



