От Литвы до Испании: где украинцам легче всего найти работу

Уровень занятости украинских беженцев в Европе варьируется от страны к стране, при этом Германия находится примерно посередине с показателем в 27%, — сообщают “Комментарии” со ссылкой на источники в Нюрнбергском институте исследования рынка труда и профессий (IAB).

Как украинские беженцы адаптируются в разных странах

В то время как Литва, Дания и Польша демонстрируют лучшие результаты, страны вроде Финляндии и Испании показывают наихудшие результаты интеграции.

На начало 2024 года занятость украинцев в Германии достигла 27%. В Литве этот показатель составляет 57%, в Дании — 53%, а в Польше — 48%. Напротив, в Финляндии, Норвегии, Румынии и Испании уровень занятости оказался ниже 20%.

Эксперты отмечают, что высокий уровень занятости характерен для стран с ориентацией на временное пребывание беженцев, где они быстро вовлекаются в трудовую деятельность, иногда без учета квалификации и в сложных условиях.

Особенности интеграционных стратегий влияют на уровень занятости. В странах, придерживающихся модели "прежде всего язык", беженцы сначала обучаются языку и проходят процесс признания квалификаций, что способствует их стабильному включению в рынок труда.

В странах с высоким уровнем безработицы беженцы сталкиваются с большей конкуренцией, что затрудняет их интеграцию. Тем не менее, государственные выплаты в Германии оказывают незначительное влияние на скорость интеграции беженцев в рынок труда.

Уровень знаний английского языка и наличие детско-семейных программ также оказывают важное влияние на успешную интеграцию.

Германия, принимая украинских беженцев, ставит цель не просто их быструю интеграцию, но и долгосрочное включение в общество через языковые программы и профессиональное обучение.