ООН выделила 20 миллионов долларов на помощь переселенцам: кто получит

Международные партнеры выделяют дополнительные средства для поддержки организаций, которые помогают эвакуированным. Эта тема обсуждалась на совещании по оказанию поддержки эвакуированному населению, которое состоялось под председательством заместителя Руководителя Офиса Президента Ирины Верещук, сообщает портал "Комментарии".

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В совещании приняли участие представители Минреинтеграции, международных и общественных организаций, а также ряд областных военных администраций.

В фокусе внимания – безбарьерность, обустройство мест временного проживания для пожилых и маломобильных внутренне перемещенных лиц. В частности, речь шла о доступности помещений для маломобильных групп населения.

Во время совещания Координатор системы ООН в Украине Гуманитарный координатор ООН Матиас Шмале подчеркнул, что Управление ООН по координации гуманитарных дел вместе с партнерами приняло решение о выделении 20 миллионов долларов в поддержку местных организаций, которые помогают уязвимым категориям населения.

Сейчас ожидаются предложения от организаций, которые уже работают и имеют опыт, но требуют дополнительных средств на реализацию своих действующих проектов или хотят расширить свою деятельность.

Гуманитарный координатор ООН отметил, что международные организации будут продолжать поддерживать эвакуированных украинцев. В частности, особое внимание будет уделяться поддержке уязвимых категорий населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Украине продолжат финансировать "Прихисток": как долго

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделяет дополнительные 265 миллионов гривен на финансирование программы "Прихисток". Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Увеличение бюджета "Прихистка" стало возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента, УВКБ ООН, Минреинтеграции, МИД и Минвосстановления. Это позволит продолжить реализацию программы до конца 2024 года. Благодаря проекту "Прихисток" у владельцев жилья, бесплатно разместивших у себя ВПЛ, есть возможность компенсировать оплату коммунальных услуг.